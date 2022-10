iPhone 15 bez fizycznych przycisków? Kolejna innowacja, którą już znamy

Źródło: Apple

Jakie zalety miałoby zastąpienie takim rozwiązaniem klasycznych przycisków na krawędziach? Poza aspektem marketingowym, mogłoby to poprawić nieco wodoszczelność i… to w zasadzie wszystko, co przychodzi mi do głowy. Jeśli chodzi o wygodę użytkowania i niezawodność, ciężko mi wyobrazić sobie, żeby sensory dotykowe mogły sprawdzać się lepiej niż tradycyjne klawisze. Z drugiej strony, co by nie mówić o Apple, jest to jedyna firma, która mogłaby sprawić żebym uwierzył, że jest to możliwe. Przekonamy się za rok.Źródło: Ming-Chi Kuo via Gizmochina / fot. tyt. Apple