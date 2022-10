Premiera gamingowych laptopów Lenovo Legion z 12 gen Intel Core i RTX 3000

Co prawda w świecie stacjonarnych maszyn można kupować już procesory z rodziny Intel Core 13 gen oraz karty graficzne Nvidia GeForce RTX 4000 (a przynajmniej pierwszy model z tej rodziny, czyli Nvidia GeForce RTX 4090), ale dla laptopów wciąż najnowszymi podzespołami są Intele 12 generacji i GeForce RTX 3000. Właśnie takie podzespoły mają zaprezentowane dziś na warszawskiej premierze bardzo mocne laptopy ze stajni Lenovo i jej gamingowej submarki Legion.



Gamingowe bestie z topowymi podzespołami, ale nawet w niewielkiej formie ultrabooków dla graczy

Wśród pokazywanych laptopów można wyróżnić Lenovo Legion 5, Legion 5 Pro, Legion S7 (Legion Slim 7) i Legion 7. Najbardziej dopieszczona jest seria Lenovo Legion 7 z najwydajniejszymi procesorami Intel Core 12 gen, kartami graficznymi RTX 3000, zaawansowanym systemem chłodzenia Legion Coldfront 4.0, ekranami 16 cali (rozdzielczość 2,5k przy proporcjach 16:10) o pokryciu 100 proc. palety barw sRGB (jest też zgodność z DisplayHDR 1000) i szybkiej matrycy 240 Hz (obsługującej Nvidia G-Sync), a także podświetleniem RGB. Ważnym aspektem w tym modelu jest też technologia śledzenia gałek ocznych Tobii Horizon (dodatkowe sterowanie w grach) czy wbudowany czytnik odcisków palców.





Dwaj przedstawiciele linii Lenovo Legion 7 (2022), po prawej edycja Slim / Foto: własne



Legion Slim 7 ma bardzo podobne wyposażenie (nawet z technologią śledzenia oczu czy 240 Hz matrycą), ale przy nieco mniejszym systemie chłodzenia. Wszystko to udało się zmieścić w obudowie o grubości zaledwie 16,9 mm, czego efektem jest w zasadzie stworzenie gamingowego bardzo wydajnego ultrabooka. Jeśli liczy się dla nas nie tylko wydajność, ale też kompaktowe rozmiary i niska waga, to jak na tak mocny komputer, Lenovo Legion Slim 7 ma naprawdę świetne parametry.



Legion Slim 7 ma bardzo podobne wyposażenie (nawet z technologią śledzenia oczu czy 240 Hz matrycą), ale przy nieco mniejszym systemie chłodzenia. Wszystko to udało się zmieścić w obudowie o grubości zaledwie 16,9 mm, czego efektem jest w zasadzie stworzenie gamingowego bardzo wydajnego ultrabooka. Jeśli liczy się dla nas nie tylko wydajność, ale też kompaktowe rozmiary i niska waga, to jak na tak mocny komputer, Lenovo Legion Slim 7 ma naprawdę świetne parametry.

Solidny i wydajny Lenovo Legion 5 Pro (2022) / Foto: własne



Jeśli zejdziemy serią nieco niżej, to Lenovo Legion 5 Pro wciąż dysponuje bardzo wydajnymi podzespołami i wieloma ciekawymi dodatkami (choć zabrakło np. śledzenia oczu), ale już przy matrycy 165 Hz czy z rozdzielczością WQHD+. Najbardziej przystępna seria Lenovo Legion 5 ma przede wszystkim nieco mniejszy ekran o przekątnej 15 cali, jednak tak jak w poprzednich przypadkach, producent zastosował wydajne komponenty, szybkie matryce o wysokiej rozdzielczości czy gamingowe dodatki. Wszystkie laptopy wyposażone są w Lenovo Legion AI Engine do automatycznego dobierania ustawień jakości w grach oraz zostały zaopatrzone w kupony na trzymiesięczny abonament gier Microsoft Xbox Game Pass for PC.



Jeśli zejdziemy serią nieco niżej, to Lenovo Legion 5 Pro wciąż dysponuje bardzo wydajnymi podzespołami i wieloma ciekawymi dodatkami (choć zabrakło np. śledzenia oczu), ale już przy matrycy 165 Hz czy z rozdzielczością WQHD+. Najbardziej przystępna seria Lenovo Legion 5 ma przede wszystkim nieco mniejszy ekran o przekątnej 15 cali, jednak tak jak w poprzednich przypadkach, producent zastosował wydajne komponenty, szybkie matryce o wysokiej rozdzielczości czy gamingowe dodatki. Wszystkie laptopy wyposażone są w Lenovo Legion AI Engine do automatycznego dobierania ustawień jakości w grach oraz zostały zaopatrzone w kupony na trzymiesięczny abonament gier Microsoft Xbox Game Pass for PC.

Flagowy model Lenovo Legion 7 (2022) / Foto: własne



Stanowisko gracza z monitorami Lenovo Legion o odświeżaniu nawet 360 Hz i rozdzielczości 4K UHD

W kwestii monitorów zaprezentowano trzy serie różniące się osiągami. Lenovo Legion Ge Series o przekątnych w granicach od 24 do 27 cali z panelami VA o odświeżaniu 100-120 Hz i rozdzielczości full HD lub QHD 2K, Lenovo Legion G Sereies o takich samych przekątnych i rozdzielczościach, ale podwyższonym odświeżaniu do 144 Hz+ (nie zaznaczono tego, ale wydaje mi się, że w tym przypadku mamy już matryce IPS). Zdecydowanie najmocniejszą serią jest za to Lenovo Legion Y Series o sporej gamie przekątnych (od 26 do 45 cali) i rozdzielczości (full HD, QHD 2K, UHD 4K), a także bardzo wysokim odświeżaniu 360 Hz. Monitory Lenovo Legion Y z matrycami IPS są wyposażone w złącza HDMI 2.1 oraz technologie synchronizacji klatek Nvidia G-sync i FreeSync.





Monitor Lenovo Legion G32qc-30 / Foto: własne



Lenovo Legion i ASP w Warszawie organizatorami gamingowego konkursu plastycznego

Ciekawym aspektem premierowego spotkania było też podsumowanie pierwszej edycji konkursu Akademii Sztuk Gamingowych, który jest inicjatywą Lenovo Legion Polska i Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie "w ramach której osoby z pasją do gier i technologii stworzyły prawdziwe dzieła sztuki cyfrowej. Konkurs polegał na stworzeniu projektu naklejki na laptopa uwielbianej przez graczy na całym świecie serii Lenovo Legion. Wyniki konkursu można także zobaczyć na stronie www.akademiasztukgamingowych.pl."



Ciekawym aspektem premierowego spotkania było też podsumowanie pierwszej edycji konkursu Akademii Sztuk Gamingowych, który jest inicjatywą Lenovo Legion Polska i Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie "w ramach której osoby z pasją do gier i technologii stworzyły prawdziwe dzieła sztuki cyfrowej. Konkurs polegał na stworzeniu projektu naklejki na laptopa uwielbianej przez graczy na całym świecie serii Lenovo Legion. Wyniki konkursu można także zobaczyć na stronie."

Dwie nagrodzone prace w konkursie Lenovo i ASP / Foto: własne



Zobacz również: Sprzedaż komputerów mocno spada na nasyconym i niepewnym rynku. No chyba, że mowa o Apple



Źródło: Lenovo Legion / własne / Foto tytułowe: Lenovo Legion Źródło: Lenovo Legion / własne / Foto tytułowe: Lenovo Legion

Pokazano też nowe szybkie monitory.