Hammer Construction z laserowym dalmierzem. Smartfon dla prawdziwego majsterkowicza

Dużo modeli wzmacnianych smartfonów ma bardzo podstawowe parametry i poza odpornością na wodę, upadki czy pył, brak dodatkowych funkcji. Jednak Najnowszy telefon Hammer Construction polskiego producenta mPTech jest inny. Jego zalety wcale nie kończą się na odpornej konstrukcji. Ma jak na tego typu konstrukcje całkiem niezłe smartfonowe wyposażenie i ciekawe dodatkowe funkcje.



Jak na pancerny smartfon, Hammer Construction ma całkiem niezłe parametry

Jednak zacznijmy od typowo smartfonowych kwestii, a nie specyficznych dla tego typu sprzętów. Sercem urządzenia jest ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G85 z grafiką G52 MC2, wspomagany przez 6GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej (można ją rozszerzyć za pomocą karty pamięci microSD). W takim wypadku niestety nie mamy łączności 5G, ale jest LTE (z VoLTE), a nawet eSIM, którego raczej nie spodziewany się w tego typu pancernym sprzęcie. Z interfejsów otrzymujemy też np. NFC, dwuzakresowe WiFi, Bluetooth, nawigację czy gniazdo słuchawkowe minijack audio 3,5 mm.





Na górnej krawędzi widać laserowy dalmierz / Foto: mPTech



Ekran IPS ma przekątną 6 cali i rozdzielczość full HD+ (2160 x 1080 px) co daje zagęszczenie pikseli na poziomie 402 ppi. Akumulator o niezłej pojemności 6000 mAh wspiera szybkie ładowanie przewodowe 18W (choć w dzisiejszych czasach ciężko już nazwać taką moc szybkim ładowaniem) i indukcyjne 15 W. Względem wzmacnianej konkurencji nie oszczędzano też na aparatach. Mamy aż trzy obiektywy z tyłu (główny 15 mpx oraz 8 mpx szerokokątny 120 stopni i 0,1 mpx w roli czujnika głębi), a na przedzie kamerkę selfie 8 mpx. Nad wszystkim czuwa system operacyjny Android 12. Oczywiście nie jest to flagowa specyfikacja, ale zdecydowanie lepsza niż typowa, która przychodzi nam na myśl przy wzmacnianych smartfonach.



Wzmacniana konstrukcja odporna na wodę i ciekawe dodatki, w tym wszechstronny laserowy dalmierz

Przejdźmy w końcu do kwestii mówiących o odporności urządzenia i ciekawych dodatków. Certyfikat IP69 gwarantuje całkowitą odporność na pył i zanurzenie w wodzie (do 3 metrów), a także silne strumienie płynu. Hammer Construction został przetestowany pod kątem niewrażliwości na upadki i potrafi bez problemu przetrzymać upuszczenie z 1,8 metra. Co więcej jest zgodny z certyfikatem MIL-STD-810G, co potwierdza jego zwiększoną odporność chociażby na wyjątkowo niskie i wysokie temperatury, zmiany ciśnienia czy wilgoć. Ekran został zabezpieczony szkłem Gorilla Glass 3 i dodatkowo wystającymi bumperami, które przejmują na siebie siłę uderzenia. Mamy też uchwyt na smycz. Obudowa została wykonana z tworzywa sztucznego i metalu.





Solidna wzmacniana obudowa / Foto: mPTech



Unikatowym dodatkiem do smartfonu Hammer Construction jest profesjonalny dalmierz laserowy umieszczony na górnej krawędzi. Dysponuje zasięgiem do 40 metrów, a aplikacja pozwala nie tylko na zwykłe mierzenie odległości, ale też kątów, powierzchni czy objętości. Zestaw narzędzi w programie Outdoor Toolbox ułatwi pracę dając do dyspozycji też dodatkowo kątomierz, poziomicę, miernik hałasu czy wysokościomierz. Taki zestaw elektronicznych narzędzi przyda się każdemu majsterkowiczowi czy nawet na budowie.



Unikatowym dodatkiem do smartfonu Hammer Construction jest profesjonalny dalmierz laserowy umieszczony na górnej krawędzi. Dysponuje zasięgiem do 40 metrów, a aplikacja pozwala nie tylko na zwykłe mierzenie odległości, ale też kątów, powierzchni czy objętości. Zestaw narzędzi w programie Outdoor Toolbox ułatwi pracę dając do dyspozycji też dodatkowo kątomierz, poziomicę, miernik hałasu czy wysokościomierz. Taki zestaw elektronicznych narzędzi przyda się każdemu majsterkowiczowi czy nawet na budowie.

W promocji możecie odebrać krzyżak laserowy gratis / Foto: mPTech



Kup wzmacniany smartfon Hammer Construction i odbierz gratis profesjonalny laser krzyżowy

Najnowszy wzmacniany smartfon Hammer Construction został wyceniony przez producenta na sugerowaną cenę wynoszącą 1699 złotych. Co więcej można skorzystać z promocji. Jak zaznacza mPTech w komunikacie - "Kupując ten smartfon, można otrzymać gratis laser krzyżowy Stanley Cubix - profesjonalne urządzenie ułatwiające poziomowanie elementów oraz ich dokładne rozmieszczenie. Aby odebrać prezent wystarczy po zakupie smartfonu wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie akcji. Promocja trwa od 26 października do 24 grudnia br. Partnerem akcji jest sklep internetowy domitech.pl."



Zobacz również: Premiera realme 9i 5G. Kolejny średniopółkowec z 5G już w polskich sklepach



Źródło i foto: mPTech / własne Najnowszy wzmacniany smartfon Hammer Construction został wyceniony przez producenta na sugerowaną cenę wynoszącą 1699 złotych. Co więcej można skorzystać z promocji. Jak zaznacza mPTech w komunikacie - "Kupując ten smartfon, można otrzymać gratis laser krzyżowy Stanley Cubix - profesjonalne urządzenie ułatwiające poziomowanie elementów oraz ich dokładne rozmieszczenie. Aby odebrać prezent wystarczy po zakupie smartfonu wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie akcji. Promocja trwa od 26 października do 24 grudnia br. Partnerem akcji jest sklep internetowy domitech.pl."Źródło i foto: mPTech / własne

Niezłe wyposażenie w pancernym smartfonie.