Mega funkcje i rozsądna cena. Xiaomi 12T Pro to złoty środek na rynku smartfonów

Połączenie najlepszych podzespołów

Aparat, jakiego jeszcze nie było

Szukając smartfona o topowej wydajności zazwyczaj sięgamy po flagowce. Niestety tego typu urządzenia są coraz droższe, a ceny na poziomie 6000 zł przestają już kogokolwiek dziwić. Co w sytuacji, gdy nie chcesz lub nie możesz przeznaczyć takiej kwoty na zakup nowego telefonu, ale jednocześnie nie chcesz rezygnować z flagowych funkcji? Niedawno w sprzedaży pojawił się, który stanowi idealny balans pomiędzy ceną, a wydajnością i funkcjonalnością.Wybór urządzenia z flagowym procesorem warto potraktować jak inwestycję. Odpowiednio wydajny chip gwarantuje bowiem niezawodne działanie smartfona przez wiele lat. Xiaomi 12T Pro wyposażono w czołowy procesor Snapdragon 8+ gen 1 wyprodukowany w procesie produkcyjnym 4 n. To obecnie najmocniejsza jednostka dla smartfonów z Androidem, co więcej, znacząco zwiększono wydajność CPU i GPU - odpowiednio o 16,7% i 11%, a także zmniejszono zużycie energii względem poprzednika.Doceniam, że Xiaomi dopracowało system rozpraszania ciepła skłdający się z komory parowej większej o 65% i z większym o 125% pokryciem materiałem termicznym niż w ubiegłorocznym modelu Xiaomi 11T Pro. Dzięki temu otrzymujemy smartfon charakteryzujący się świetną wydajnością energetyczną, a jego użytkownicy nie muszą martwić się przegrzewaniem urządzenia.Bolączką wielu flagowców jest czas pracy na baterii oraz szybkość ładowania. Na szczęście Xiaomi 12T Pro w tym aspekcie wypada wręcz wzorowo. Mając do czynienia z tak szybkim ładowaniem, jak w omawianym modelu, trudno mi przekonać się do innych rozwiązań. Podłączasz ładowarkę na 19 minut i dzięki ultraszybkiej technologii ładowania 120 W HyperCharge, ładujesz smartfon do pełna. A bateria wcale nie jest tutaj symboliczna, bowiem zastosowane ogniwo ma pojemność aż 5000 mAh i pozwala nawet na ponad 13 godzin pracy na aktywnym ekranie.Tak szybkie ładowanie daje prawdziwą wolność, bo nawet w kilka minut można doładować telefon do poziomu pozwalającego na korzystanie z urządzenia przez cały dzień.Skoro na pokładzie mamy ultra szybki procesor i bezkonkurencyjną baterię, nie mogło zabraknąć porządnego ekranu. Płaski ekran z pewnością spodoba się osobom lubiącym klasyczne rozwiązania. Tego typu konstrukcja zapewnia nie tylko idealny komfort użytkowania, ale i nie generuje zniekształceń przy krawędziach, co z pewnością zauważycie podczas grania czy oglądania ulubionych filmów.Front wypełnia niemal bezramkowy 6,67-calowy wyświetlacz CrystalRes AMOLED oferujący rozdzielczość 1220p z ponad 68 miliardami kolorów. Jak przystało na flagową półkę, Xiaomi uwzględniło wygodną funkcję AdaptiveSync, która dynamicznie dostosowuje częstotliwość odświeżania (30Hz/60Hz/90Hz/120Hz) w zależności od oglądanych treści.Dostępny jest też tryb Adaptive Reading zmniejsza ilość emitowanego niebieskiego światła, aby poprawić komfort oczu. Ekran wspiera Dolby Vision, HDR10+, True Display i Adaptive HDR.Połączenie tak dobrego ekranu z topowymi podzespołami sprawia, że Xiaomi 12T Pro to naprawdę uniwersalny smartfon, który szczególnie dobrze będzie sprawdzał się podczas korzystania z multimediów oraz gier mobilnych.Zapomniałbym o głośnikach, a przecież są one kluczowe dla osób korzystających z multimedialnych funkcji smartfona. Na pokładzie znajdziemy podwójne głośniki z Dolby Atmos dostrojone przez Harman Kardon. To gwarancja dobrego brzmienia i jakości audio.Projektując Xiaomi 12T Pro, nie zapomniano o zaawansowanych możliwościach fotograficznych. Za zdjęcia odpowiada topowy sensor Samsung ISOCELL HP1 z matrycą o wielkości 1/1,22 cala. Przysłona wynosi /1.69, a kąt widzenia 85°. Nie zabrakło stabilizacji OIS, a dzięki dużej matrycy możemy korzystać z łączenia 16 pikseli w 1 i funkcji 2x zoom.Zastosowana technologia realnie przydaje się podczas codziennego fotografowania i pozwala uzyskać jeszcze lepsze kreatywne ujęcia.