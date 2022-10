Przejściówki 12VHPWR dla GPU od NVIDIA palą się i topią. Wskazano przyczynę

NVIDIA ma niemały problem.

Jeszcze przed sklepowym debiutem kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4090 PCI-SIG (ang. The Peripheral Component Interconnect Special Interest Group) ostrzegało przed adapterami 12VHPWR dla tych urządzeń. konsorcjum przemysłu elektronicznego zwracało uwagę na odchylenia termiczne, które w pewnych warunkach mogą powodować problemy z bezpieczeństwem. Szybko okazało się, że przejściówki dostarczane w pudełkach z GPU w niektórych przypadkach dosłownie palą łącze zasilania . Serwis Igor's Lab znalazł właśnie przyczynę problemu.Podczas gdy NVIDIA wciąż przygląda się przypadkom pożarów w komputerach z kartami graficznymi GeForce RTX 4090 i przejściówką 12VHPWR, załoga z Igor's Lab uważa, że znalazła źródło kłopotów. Usterki wynikają nie ze specyfiki złącza 12VHPWR, ale przejściówki 4 x 8-pin do 12VHPWR dystrybuowanej przez Nvidię. Podobno luty są fatalnej jakości.Cztery przewody są rozmieszczone na łącznie sześciu stykach - każdy styk zewnętrzny jest związany z jednym przewodem, a dwa styki wewnętrzne mają przylutowane do siebie po dwa takie przewody.

"Podstawa lutownicza to cienka na zaledwie 0,2 mm miedziana podstawa o szerokości 2 mm, co daje 4 mm powierzchni z dwóch stron na parę dla połączeń"

"ostrożne podniesienie warstwy otaczającej powoduje natychmiastowe rozerwanie cienkiej płytki"

Rozwiązanie tymczasowe istnieje, ale wiąże się z wydatkami

Źródło: Igor's Lab– dodał Igor. Jest ona tak krucha, że. Podobny efekt daje zginanie kabli przy złączu – co może się przecież zdarzyć podczas ich podłączania lub odłączania podczas instalacji lub demontażu karty.Źródło: Igor's LabIgor's Lab skontaktowało się z NVIDIA w sprawie problemu. Wydaje się, że producent powinien wysłać wszystkim konsumentom nową, poprawioną rewizję adaptera. A co z uszkodzonymi kartami? Cóż, NVIDIA powinna konsumentom zwrócić pieniądze lub oferować im nowe urządzenia, o ile oczywiście wina leży tam, gdzie wydaje się, że leży.Wygląda na to, że już wiemy skąd przedpremierowe plotki o tym, że złącze 12VHPWR wytrzyma ledwie kilkanaście podłączeń. Być może ktoś już je testował i... doprowadził do pożaru?Najlepszym rozwiązaniem wydaje się zastąpienie adaptera nowym zasilaczem w standardzie ATX 3.0 z natywnym 16-pinowym kablem PCIe, pozbawionym wady cechującej akcesorium NVIDIA. W sklepach pojawia się coraz więcej takich urządzeń, choć wybór wciąż jest bardzo mocno ograniczony.Źródło: