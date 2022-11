Kultowe procesory, które podkręcały się jak szalone

Pamiętacie je jeszcze?

Intel Core 2 Duo E8400 E0

AMD Phenom II X2 550 Black Edition

Intel Core i7 2600K oraz Intel Core i5 2500K

Intel Core 2 Quad Q6600 G0

Intel Pentium MMX 166

Intel Pentium Dual Core E2140 / E2160

Czasami mam wrażenie, że użytkownicy komputerów stacjonarnych nie podchodzą w dzisiejszych czasach tak samo entuzjastycznie jak kiedyś do darmowego zwiększania ich potencjału poprzez overclocking, czyli podkręcanie podzespołów. Pececiarze chyba nie są dziś tak "techniczni" jak jeszcze nieco ponad dekadę temu, choć jestem w stanie zrozumieć ten stan rzeczy. Komputery stały się znacznie wydajniejsze, przystępniejsze cenowo i wyciskanie ostatnich soków z leciwego sprzętu jest obecnie zabawą wyłącznie dla pasjonatów. W tym wpisie chciałem przypomnieć kilka kultowych procesorów, które cieszyły się ogromną popularnością pośród amatorów podkręcania.Zacznę zupełnie nieprzypadkowo od procesora o statusie legendy w świecie overclockingu. Mowa o dwurdzeniowym procesorze Intel Core 2 Duo E8400 w najlepszej rewizji E0, którego dumnym posiadaczem stałem się zupełnie przypadkowo i po latach sprzedałem go... z zyskiem. To były czasy. Bazowe taktowanie wydanego w 2008 roku układu wynosiło 3 GHz. Bez większego wysiłku przy wykorzystaniu odpowiedniego chłodzenia powietrzem można było zwiększyć jego taktowanie do poziomu nawet 4,5 GHz, co przekładało się na gigantyczne wzrosty mocy obliczeniowej. Nawet w rewizji C0 Intel Core 2 Duo E8400 kręcił się na luzie do 4 GHz, czasem bez zwiększania napięć. To była prawdziwa bestia.Podczas gdy ja wyciskałem siódme poty z mojego procesora marki Intel, znajomy sprawił sobie legendarnego dziś AMD Phenom II X2 550 Black Edition. W 2009 roku w ofercie AMD były dwa procesory o świetnym potencjale OC - przytoczony model tańszy oraz droższy AMD Phenom II X4 955 Black Edition. AMD Phenom II X2 550 Black Edition kosztował mniej niż połowę ceny droższego modelu, pozwalając nie tylko podkręcić taktowanie z poziomu 3,1 GHz do nawet 3,9 GHz, ale też... odblokować dwa wyłączone rdzenie. Takie sytuacje już nie występują, ale kiedyś to było coś. Wyobraź sobie dziś dowiedzieć się, że możesz podwoić liczbę rdzeni w swoim procku, zupełnie za darmo.Jeżeli przeglądałeś kiedyś tanie komputery na OLX, Allegro i innych platformach sprzedażowych zauważyłeś z pewnością, że spora liczba tych urządzeń korzysta z procesorów Intel Core i5 2500K oraz i7 2600K. To nie jest przypadek. Te układy były popularne przez długie lata od swojej premiery w 2011 roku właśnie ze względu na zdumiewający potencjał w zakresie zwiększania częstotliwości ich pracy.Tańszy Intel Core i5 2500K działał z taktowaniem bazowym 3,3 GHz, osiągając 3,7 GHz w trybie Turbo. W przypadku Intel Core i7 2600K wartości te sięgały odpowiednio 3,4 GHz i 3,8 GHz. Wystarczyła odpowiednia płyta główna i chłodzenie lepsze od stockowego, aby taktowania te podnieść do pułapu 4,6 - 5 GHz. To były bez dwóch zdań jedne z najpopularniejszych procesorów "niebieskich" w historii.Powróćmy jeszcze do czasów, w których posiadałem Core 2 Duo E8400 i z lekką zazdrością spoglądałem w stronę użytkowników procesorów czterordzeniowych, których popularność rosła w tamtych czasach. Wielu graczy powtarzało, że "mało która gra obsługuje 4 rdzenie", ale zyski z posiadania czterech rdzeni nawet wtedy wydawały się oczywiste. Intel Core 2 Quad Q6600 to procesor kultowy z tamtych czasów i taki, którego rewizja G0 z połowy 2007 roku była szalenie pożądana. Bazowe taktowanie na nikim nie robiło większego wrażenia, jednak przetaktowanie z 2,4 GHz na 3,6 GHz wymagało kilku kliknięć w BIOS-ie. Wszystko to nawet na przystępnej cenowo platformie P35.Jak widzicie mam dość luźne podejście do chronologii, ale wszystko to dlatego, aby Was zaskakiwać kolejnymi pozycjami na tej liście. Nie wiem jaki odsetek czytelników serwisu Instalki.pl pamięta jeszcze procesor Intel Pentium MMX 166. Ja pamiętam, choć przygodę ze światem komputerów stacjonarnych zacząłem od modelu Intel Pentium MMX 233. Jego tańszą alternatywę z 1997 roku podkręcało się poprzez zwiększanie taktowania szyny. W ten oto sposób częstotliwość bazowa 166 MHz rosła do poziomu 200-266 MHz. Tak się oszczędzało pieniądze na składaniu komputerów ćwierć wieku temu.Na sam koniec zostawiłem rodzynka. Rekordzistę, którego w warunkach domowych dało się przetaktować na tyle mocno, aby częstotliwość pracy zegarów zwiększyć niemal dwukrotnie. Ponownie, jest to procesor ze złotej ery OC, debiutującego w 2007 roku. Zarówno tańszy wariant E2140 (1,6 GHz), jak i nieco droższy E2160 (1,8 GHz) podkręcały się znakomicie. W przypadku pierwszego taktowanie dało się podnieść bez problemu do 2,7 - 3,2 GHz. W przypadku drugiego "sufitem" była wartość na poziomie 3,5 GHz. Wystarczyła do tego płyta główna P965/P35 lub taka z chipsetem NVIDIA 650i SLI. Oczywiście dla najlepszych efektów podnosiło się napięcie, a do tego trzeba było wydajnego coolera CPU.A jakie procesory Wy zapamiętaliście najlepiej z czasów, w których bawiliście się w podkręcanie? A może nigdy nie paraliście się OC z obawy o uszkodzenie sprzętu lub z innych powodów?Źródło: mat. własny