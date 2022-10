Premiera realme 9i 5G. Kolejny średniopółkowec z 5G już w polskich sklepach

Marka realme właśnie wprowadziła do polskich sklepów swój kolejny model smartfonu z lubianej "numerycznej" serii. Najnowszy realme 9i 5G, to nieco tańszy brat realme 9 5G i realme 9 4G. Za pieniądze w okolicach nieco ponad 1000 złotych, otrzymujemy dość kompleksowe urządzenie, które jednak nie ustrzega się pewnych kompromisów.



Niezły procesor i przyzwoite aparaty z dodatkiem 5G w średniej półce cenowej

Sercem telefonu jest układ MediaTek Dimensity 810 5G wykonany w procesie technologicznym 6 nm (ośmiordzeniowy CPU z 2 x Cortex-A76 2,4 GHz + 6 x Cortex-A55 2,0 GHz i grafiką Mali-G57 MC2) wspierany przez 4 GB pamięci RAM (z opcją wirtualnego rozszerzenia) i 64 GB przestrzeni na dane z możliwością rozbudowy kartami pamięci typu microSD. O ile procesor jest całkiem przyzwoity, to zaoszczędzono na typie ekranu. Matryca 6,6 cala o rozdzielczości full HD+ 2408 x 1080 px ma co prawda nieco podwyższone odświeżanie do 90 Hz, ale została wykonana w technologii IPS. Brak AMOLED może powodować niedosyt u części potencjalnych użytkowników.





Ciemna wersja realme 9i 5G prezentuje się naprawdę intrygująco z mieniącą się obudową / Foto: realme



Wbudowane ogniwo o pojemności 5000 mAh prezentuje się całkiem nieźle, ale nie ma wyjątkowo szybkiego ładowania, a jedynie w obecnych czasach już w zasadzie standardowe 18 W (ładowarka jest złączona w zestawie). Producent wyposażył smartfon realme 9i 5G w łączność 5G (w tym z dual-SIM) i typowy zestaw czujników oraz interfejsów (WiFi ac, Bluetooth 5.1 LE, USB-C, nawigacja GPS/AGPS, Beidou, Glonass, NFC, czytnik odcisków palców na krawędzi itp). W kwestii multimediów mamy też pojedynczy głośnik z certyfikatem Hi-res audio (nie zapomniano o wtyku minijack audio 3,5 mm) i zestaw czterech aparatów. Główna matryca ma rozdzielczość 50 mpx, a towarzyszy jej moduł makro 3 mpx, portretowy 2 mpx i przednia kamerka selfie 8 mpx. Smartfon nagrywa filmy w maksymalnej rozdzielczości 1080p przy 30 FPS lub 720p przy 60 FPS.



Smartfon realme 9i 5G już od dziś w sklepach, warto zapoznać się z naszą premierową recenzją

Firma zamknęła wszystko w smukłej obudowie o grubości 8,1 mm i wadze 187 g. Telefon pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android 12 z nakładką realme UI 3.0. Smartfon realme 9i 5G 4GB/64GB możecie kupić od dziś chociażby w oficjalnych sklepach marki realme (sklep-realme i realmeshop) oraz u operatora sieci komórkowej Orange w sugerowanej cenie producenta wynoszącej 1149 złotych. Zapraszamy też do zapoznania się z naszą premierową recenzją realme 9i 5G. Choć w naszym przypadku do testów udostępniono wariant z nieco większą pamięcią 6GB/128GB.



