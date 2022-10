Ten smartfon naładujesz do pełna w 12 minut. INFINIX Zero Ultra już w Polsce

Chińska markaod niedawna oficjalnie sprzedaje swoje urządzenia w Polsce. Pod koniec września w sklepach pojawiły się smartfony z serii Note 12 oferujące całkiem rozsądny stosunek możliwości do ceny. Teraz firma poszła o krok dalej wprowadzając model z wyższej półki. Poznajcie INFINIX Zero Ultra z niesamowicie szybkim ładowaniemWedług producenta,to pierwszy na świecie smartfon wyposażony w technologię Thunder Charge 180W. Moc ładowania pozwala naładować smartfon w Trybie Superszybkim do 100% w zaledwie 12 minut. Bateria 4500mAh ULTRA 8C zabezpieczona jest przez 20 czujników temperatury, które chronią przed przegrzaniem zarówno samo urządzenie, jak i ładowarkę oraz kabel.Na froncie znajdziemy 6.8 calowy,o częstotliwości odświeżania 120 Hz. Pod ekranem umieszczono szybki i dokładny czytnik linii papilarnych. Smartfon ma również certyfikowaną przez TÜV Rheinland funkcję Low Blue Light, która redukuje szkodliwe działanie niebieskiego światła.Za wydajność odpowiada procesorz obsługą Wi-Fi 6, podwójną kartą SIM 5G i najnowszym Erdal Engine 3.0, optymalizującym wykorzystanie sieci. Na pokładzie znajdziemy też 4-warstwowym system chłodzenia grafitem. Całe urządzenie ma 11 warstw materiałów rozpraszających ciepło.