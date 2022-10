Lidl zaszalał. Tanie klocki LEGO, ekspres do kawy jak za darmo i narzędzia Parkside

Ależ niesamowita wyprzedaż.

Takiej wyprzedaży w polskich supermarketach nie było już dawno. Prawdę mówiąc nie pamiętam, kiedy ostatnio jakaś gazetka przykuła moją uwagę tak mocno, jak najnowsza gazetka Lidla,. Wielu z Was znajdzie w niej coś dla siebie. W atrakcyjnych cenach można kupić klocki LEGO, ubrania nawiązujące do popularnej gry Minecraft , a także tanią elektronikę. Oto najciekawsze moim zdaniem oferty.Przede wszystkim, w dobrych cenach od poniedziałku 31.10 w Lidlu kupicie. Zestawów jest całe zatrzęsienie, a przy zakupie dwóch zestawów cena drugiego, tańszego, zostanie. Sporo!Oto numery zestawów, w kolejności rosnącej, po których szybko znajdziecie interesujące Was propozycje:Niezłymi rarytasami sąo wymiarach 26,7 x 17,5 x 6,6 cm, sprzedawane w trzech wzorach w cenie 49,99 złotych. Opcjonalnie, dostępny jest teżza 29,99 złotych. Fajnym gadżetem jest teżza 59,90 złotych, dostępna w dwóch kolorach. Gablotki da się łatwo układać jedna na drugiej.

Ubrania z Minecraft dla dzieci

Tania elektronika w Lidlu

Narzędzia Parkside w Lidlu od 5.11.2022

wiertarkowkrętarka akumulatorowa 20 V Parkside z aku. i ładowarką w zestawie - 229 złotych (zamiast 279 złotych)

wyrzynarka Parkside 800 W - 139 złotych (zamiast 159 złotych)

zestaw brzeszczotów 10 szt. - 21,99 złotych

zestaw papierów ściernych do szlifierki - 14,99 złotych

zestaw 6 wkrętaków - 24,99 złotych

dociągacz do paneli lub regulowana skrzynka uciosowa - 69,90 złotych

lampa akumulatorowa LED - 39,99 złotych

zestaw ograniczników głębokości lub znaczników do kołków ze stali węglowej - 14,99 złotych

organizer warsztatowy z szufladkami - 49,99 złotych

Zdjęcie: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaPonadto na fanów LEGO czekają, w cenie 23,97 złotych za 3-pak (różne wzory), czyli 7,99 złotych za parę oraz- 5 zestawów do wyboru w cenie 19,99 złotych za zestaw.Ciuchy z Minecrafta? Proszę bardzo. Do sprzedaży oprócz 3-paków skarpet w kilku różnych wzorach trafią teżw 2-paku za 29,98 złotych (różne wzory do wyboru),w 3 wzorach za 24,99 złotych każdy.Zdjęcie: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaJest teżza 44,99 złotych ido kompletu, również za 44,99 złotych.Zdjęcie: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki Lidlaprzy zakupie trzech produktów, trzeci będzie kosztował 1 grosz - oferta będzie obowiązywać wyłącznie w poniedziałek, 31.10.2022 roku.Oprócz tego na sklepowe półki trafio rozmiarze 40x40 cm za 29,99 złotych orazza 49,99 złotych.Zdjęcie: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaOd czwartku 3.11 w ofercie Lidla pojawi sięw cenie 249 złotych zamiast 329 złotych. Obniżka ceny o 80 złotych obowiązywała będzie do soboty 5.11 2022 roku. Do wyboru trzy kolory.Zdjęcie: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaNa kawoszy w tym samym czasie czekaza 349 złotych zamiast 150 złotych. Ciśnienie 15 barów, 6 programów pracy, kontrola ilości spienianego mleka i pojemnik na mleko... W tej cenie brzmi kusząco.Zdjęcie: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaCo oprócz tego? Masa rzeczy.w różnych cenach (za 4,99, 7,99 i 14,99 złotych) i wzorach - łącznie aż 14 modeli.Zdjęcie: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaPoza tym w Lidlu będzie można kupić od 3.11(49,99 złotych),(12,99 złotych),(16,99 złotych), naprawdę(36,99 złotych),(79,90 złotych), czy teżza 99 złotych.Zdjęcie: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaSą teżza 24,99 złotych i niedrogaza 24,99 złotych.Zdjęcie: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaI na koniec. Uwielbianew świetnych cenach, tylko w sobotę 5 listopada. W Lidlu znajdziecie:Zdjęcie: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaŻyczę Wam udanych łowów, bo jest co łowić! Powodzenia.Źródło: mat. własny & Lidl