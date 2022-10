Zamówił na premierę GeForce RTX 4090, a w oryginalnym pudełku wcale nie było grafiki

Przekręty przy zamawianiu kart graficznych to żadna nowość. Zdarzają się przypadki, kiedy w paczce jest coś zupełnie innego lub pudełko producenta jest puste, względnie wypełnione nic nie wartą zawartością czy znacznie gorszą, a więc o wiele tańszą grafiką. Jednak to przede wszystkim kwestie transakcji pomiędzy dwoma prywatnymi osobami (w sieci roi się od oszustów na różnych portalach ogłoszeniowych, trzeba być czujnym), a nie sklepem i klientem.



Sklep był na tyle zdziwiony podmianą fabrycznie nowej karty, że wręcz posądzał klienta o oszustwo

Jednak ten użytkownik reddita o pseudonimie NuclearInnardsBeep doświadczył naprawdę mało prawdopodobnej sytuacji. I wcale nie chodzi o sam fakt oszukania go przy kupnie karty graficznej z linii GeForce RTX 4090 (konkretnie chodzi o jeden z modeli od Gigabyte). W fabrycznym pudełku producenta podzespołu, zamiast GPU były kawałki metalu o wadze podobnej do samej karty. Dużo bardziej zastanawiające jest to, że chodziło o premierowe zamówienie ze sklepu. W dodatku nie była to byle jaka mała firma handlująca podzespołami do PC, a znany i lubiany zagraniczny Newegg.





W oryginalnym pudełku producenta NuclearInnardsBeep dostał tylko kilka kawałków metalu / Foto: NuclearInnardsBeep @ Reddit



Po zgłoszeniu problemu, zdziwiony klient dostał nawet blokadę konta. Sklep początkowo sądził, że sam klient mógłby dopuścić się oszustwa, więc zgodnie z procedurą, czasowo zawiesił profil aż do zakończenia śledztwa. Jednak finalnie konto zostało przywrócone z racji braku dostępnych dowodów, a Newegg zwrócił pieniądze klientowi. W zasadzie ciężko być zdziwionym. Cała sytuacja z dosłownie nowym egzemplarzem GPU ze sklepu, może wyglądać jak próba wyłudzenia ze strony kupującego. Sądząc po komentarzach, podobnie sądziła też część innych redditowiczów.



Kto dokładnie zawinił i podmienił kartę Gigabyte GeForce RTX 4090 na kupkę metalowych części?

Z racji decyzji Newegg o uznaniu roszczenia NuclearInnardsBeepa, wydaje się, że to nie on ponosił odpowiedzialność za całe zajście. Po wysłaniu dodatkowych pytań przez zachodni portal pcgamer, sklep potwierdził, że zamówiony RTX 4090 był fabrycznie nowy. Jednak nie wyjawił, gdzie po drodze mogła trafić karta graficzna i jakie były jej dokładne losy. Prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się, w którym ogniwie łańcucha dostaw dokonano podmiany. W zasadzie mogło być to dowolne miejsce od fabryki aż do sklepu (włącznie z pośrednikami czy przewoźnikami). Z cenami kart graficznych nie jest co prawda aż tak tragicznie jak w szczycie kryzysu, jednak wciąż RTX 4090 ma bardzo wysoką wartość, a do tego niewielką dostępność, co czyni go łakomym kąskiem dla oszustów.



Zobacz również: GeForce RTX 4090 naprawdę może spalić złącze zasilania 12VHPWR, są pierwsze przypadki



Źródło: Z racji decyzji Newegg o uznaniu roszczenia NuclearInnardsBeepa, wydaje się, że to nie on ponosił odpowiedzialność za całe zajście. Po wysłaniu dodatkowych pytań przez zachodni portal pcgamer, sklep potwierdził, że zamówiony RTX 4090 był fabrycznie nowy. Jednak nie wyjawił, gdzie po drodze mogła trafić karta graficzna i jakie były jej dokładne losy. Prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się, w którym ogniwie łańcucha dostaw dokonano podmiany. W zasadzie mogło być to dowolne miejsce od fabryki aż do sklepu (włącznie z pośrednikami czy przewoźnikami). Z cenami kart graficznych nie jest co prawda aż tak tragicznie jak w szczycie kryzysu, jednak wciąż RTX 4090 ma bardzo wysoką wartość, a do tego niewielką dostępność, co czyni go łakomym kąskiem dla oszustów.Źródło: pcgamer NuclearInnardsBeep @ Reddit / Foto tyt.: Gigabyte - własne

Podmiana w fabryce lub u pośrednika?