Słuchawki Nothing Ear (stick) oficjalnie. Mają oryginalne etui i nie są tanie

Dziś podczas specjalnej prezentacji online ogłoszono premierę słuchawek. Za urządzeniem stoi londyńska firma Nothing, która niedawno wypuściła na rynek swój pierwszy i całkiem udany smartfon Nothing Phone (1) Carl Pei twierdzi, że nowy zestaw słuchawkowy zapewni najbardziej zaawansowane wrażenia dźwiękowe do tej pory. Zapewne ma na myśli porównanie ze słuchawkami Nothing Ear pierwszej generacji. Etui jest inspirowane kształtami szminki, a aby je tworzyć, wystarczy po prostu obrócić obudowę. Ciekawe rozwiązanie.Według producenta, słuchawki oferują do 29 godzin odtwarzania muzyki, a niestandardowy przetwornik 12,6 mm zapewnia potężny i autentyczny dźwięk. Nothing chwali się, że ergonomicznie wkładki douszne zostały przetestowane na ponad 100 osobach, co powinno zapewnić bezproblemowe noszenie przez cały dzień.Ciekawie zapowiada się też technologia Bass Lock. Specjalne oprogramowanie mierzy unikalny kształt kanału słuchowego użytkownika i dopasowanie wkładek dousznych oraz wykrywa, ile basów jest tracone podczas noszenia. Krzywa korektora jest automatycznie dostrajana do optymalnego poziomu dla użytkownika, zapewniając za każdym razem głębokie głębie.Na pokładzie znajdziemy 3 mikrofony wspierane przez technologię Nothing Clear Voice, aby zapewnić wysoką jakość połączeń głosowych.Słuchawki trafią do otwartej sprzedaży 4 listopada. W Polsce urządzenie znajdziemy w sklepach. Oficjalna cena wynosi. Sprzęt jest już w naszej redakcji, wkrótce podzielimy się wrażeniami na temat korzystania z Nothing Ear (stick).