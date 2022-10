Jak będzie wyglądała specyfikacja iPhone'a 15? Są pierwsze plotki

Między innymi więcej RAM.



Do sieci zaczynają przedostawać się pierwsze plotki na temat kolejnych iPhone’ów od Apple. Jesteśmy ledwo co po premierze modeli z serii 14, a już wiemy, co może czekać nas w przypadku następnej generacji.



Wygląda na to, że amerykańska firma będzie chciała dołożyć do swoich modeli więcej pamięci operacyjnej.



Apple iPhone 15 i 15 Pro - czym zaskoczą?



W 2023 roku na scenie ponownie zobaczymy najpewniej cztery różne modele iPhone’a. Modele takie, jak 15 i 15 Pro doczekają się 8 gigabajtów pamięci operacyjnej RAM. Jest również bardzo prawdopodobne, że inne modele także zostaną wyposażone w dodatkowa pamięć operacyjną.