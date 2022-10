Który sposób nakładania pasty termoprzewodzącej jest najlepszy? Ten tiktoker to sprawdza

Z przymrużeniem oka.

Tiktoker podjął się nietypowego zadania

To jak w końcu nakładać pastę termoprzewodzącą na procesor

Jak najlepiej nakładać pastę termoprzewodzącą na procesor lub czip karty graficznej? Istnieją różne szkoły, a najlepsza odpowiedź brzmi: to zależy. Pewien youtuber udowodnił na przykład, że. Jak robić to w przypadku procesora? Jedni aplikują ilość odpowiadającą rozmiarem ziarnku ryżu. Inni specjalną szpatułką rozsmarowują pastę równomiernie na powierzchni całego procesora. Jeszcze inni rysują literę "X". Tiktoker o pseudonimie MrYeester weryfikuje skuteczność naprawdę dziwnych wzorów. Na tyle dziwnych, że lepiej nie powtarzajcie jego wyczynów.MrYeester na TikToku publikuje filmy, na których testuje efektywność stosowania różnych wzorów przy aplikacji termoprzewodzącej na procesor. Logo z Half-Life, uśmiechnięta buźka i logo Discorda to tylko wybrane z jego lawiny pomysłów. Jak zapewne się domyślacie, niektóre sposoby aplikowania substancji sprawdzają się lepiej od innych.Oczywiście idealnie byłoby pokryć całą wierzchnią część procesora odpowiednią warstwą pasty - niezbyt cienką i niezbyt grubą. W przypadku rysowanych wzorów niemało determinuje łut szczęścia. W przypadku każdego dzieła pasta po dociśnięciu podstawy radiatora rozprowadza się w nieco odmienny sposób. Nierzadko wylewa się tam, gdzie nie powinna.W przypadku testowanego procesora AMD AM4, co wcale nie jest zaskakujące, dobrze wypadają wzory pokrywające sporą część powierzchni czipa. Jednym słowem: większość z nich. MrYeester zużywa do swojej radosnej twórczości zatrważające ilości pasty - zdecydowanie zbyt duże, aby replikowanie jego metod miało jakikolwiek sens.Trzymaj się kilku sprawdzonych wytycznych. Przede wszystkim, nie kupuj najtańszej pasty - zainwestuj w coś o dobrych parametrach. Osobiście korzystam z past Thermal Grizzly (jest kilka odmian), ale wielu użytkowników desktopów jest zadowolonych z produktów Cooler Master, Arctic Cooling innych. Sprawdź testy w sieci, aby wybrać najlepszą dla Twoich potrzeb.Jeżeli nakładasz pastę na procesor, dobrą i bardzo prostą metodą będzie nałożenie ilości odpowiadającej sporych rozmiarów ziarnku ryżu w centralnej części procesora. W przypadku większych procesorów, na przykład Intel Core 12 i 13 generacji ilość tą można nieco zwiększyć poprzez wydłużenie kreski. Można też, wzorem Igor's Lab i jego testu nakładania pasty na GPU, narysować linię z pasty wzdłuż procesora.Później zostanie nałożenie na procesor podstawy radiatora i dokręcenie mocowania zgodnie ze sztuką - sprawdźcie w sieci, jak najlepiej dokręcać cooler procesora.Źródło: TikTok