GeForce RTX 4090 naprawdę może spalić złącze zasilania, są pierwsze przypadki

Jeszcze przed premierą kart graficznych z serii Nvidia GeForce RTX 4090 było w zasadzie wiadomo, że nowe konstrukcje otrzymają wtyczki zasilania 12VHPWR z możliwością dostarczania większej mocy niż na dotychczasowych kostkach (zamiast wielu wystarczyłaby jedna). Oczywiście niosłoby to ze sobą konieczność wymiany zasilaczy lub przynajmniej stosowania przejściówek. Wciąż nie ma na rynku wielu modeli PSU z 12VHPWR, więc pierwsi posiadacze GeForce RTX 4090 stosują głównie adaptery. Jednak nawet zasilacz z nowym 16-pinowym złączem nie gwarantuje braku problemów.



Zasilanie 16-pin 12VHPWR mniej trwałe niż poprzedni standard?

Przed wprowadzeniem do sklepów grafik RTX 4090, PCI-SIG ostrzegał przed stosowaniem przejściówek w kontekście termiki i możliwego występowania wysokich temperatur, ale problemy teoretycznie mogą się wydarzyć nawet i przy natywnych wtyczkach zasilacza 12VHPWR. Przewody i końcówki mogą nadmiernie się nagrzewać po wielokrotnym zaginaniu (w wielu przypadkach po około 40 razach, choć nie tylko) kabli w odległości mniejszej niż 35 mm od końca wtyczki. Wtedy tworzą się hot spoty, które w perspektywie czasu (nawet godzin) mogą zacząć proces topienia się plastiku lub wręcz zapłonu.

Jak na razie nie są to dosłownie masowe zgłoszenia, ale w sieci widać wiele przypadków ze zdjęciami czy przynajmniej komentarzami traktującymi o nadpalonych lub stopionych kablach. Użytkownicy raportują o wydobywającym się dymie lub nagłym wyłączeniu się komputera i awarii sprzętu. Uszkodzeniu ulegają (nie zawsze wszystko na raz) złącza w kartach, fragmenty przewodów i wtyczki na kablach. Najpewniej z racji większej mocy i cieńszych elementów, trwałość została obniżona względem poprzedniej wersji standardu zasilania.

W tym przypadku uszkodzenia nie były aż tak duże jak powyżej, ale też nie wygląda to wesoło / Foto: Vectral555 @ Twitter

Nie chcesz mieć uszkodzonych przewodów z 12VHPWR? Zwyczajnie uważaj przy montażu grafiki

Pewnym rozwiązaniem mogło by być stosowanie specjalnych kątowych przedłużek (jeśli dana karta graficzna, co jest powszechne, ma wyprowadzenie wtyczki idealnie w stronę boku obudowy komputera) - producenci akcesoriów mają tutaj duże pole do popisu.