DualSense Edge w polskich sklepach. Cena jest zawrotna

DualSense Edge - cena w Polsce

Kontroler bezprzewodowy DualSense Edge zapowiedziany przez Sony pod koniec sierpnia bieżącego roku to nie lada atrakcja dla wszystkich użytkowników PlayStation 5. Okazuje się jednak, że nie każdy będzie mógł sobie pozwolić na to cudo. W polskich sklepach pojawiła się oferta przedsprzedażowa - kontroler kosztuje połowę wartości konsoli. DualSense Edge wyróżnia się kilkoma usprawnieniami w stosunku do swojego podstawowego brata. Mowa tu przede wszystkim o możliwości wyjęcia i wymiany drążków analogowych, a także o dodatkowych przyciskach z tyłu urządzenia. Co więcej - zaimplementowane zostaną ograniczniki spustów, co może przydać się we wielu grach, gdzie nie jest wymagane wciśnięcie triggerów do końca. Poza tym kontroler będzie się różnił także pod względem wizualnym.Przedsprzedaż kontrolera bezprzewodowego ruszyła w sklepach MediaMarkt i Euro RTV AGD. Cena ustalona została na poziomie 1 199 zł. Sprawdź:Gracze, którzy przełkną tak zawrotną cenę i tak będą musieli poczekać. Urządzenie trafi bowiem do klientów dopiero