Xiaomi idzie na całość. Aparat 200 MP trafi do budżetowej serii

Premiera serii Redmi Note 12 Pro

Jedną z ważniejszych tegorocznych nowości na rynku technologicznym są aparaty o rozdzielczości 200MP. Mowa oczywiście o sensorach stosowany w smartfonach. Najpierw była Motorola z flagowymi modelami X30 Pro i Edge 30 Ultra, następnie temat podłapało Xiaomi wprowadzając Xiaomi 12T Pro . Wygląda na to, że 200MP w smartfonie nie będzie tylko ciekawostką, a taka rozdzielczość zostanie z nami na dłużej.Marka Redmi należąca do Xiaomi zapowiedziała w chińskich mediach społecznościowych, żebędzie kolejnym smartfonem wyposażonym w aparat, w tym wypadku zastosowany zostanie nowy sensor Samsung Isocell HPX.Najnowsze urządzenia z serii Note 12 zadebiutują w Chinach już 27 października. Wśród premierowych smartfonów, które później trafią na rynek globalny znajdziemy modele Redmi Note 12, Note 12 Pro i Note 12 Pro+ 5G.Podczas gdy Note 12 Pro będzie mógł pochwalić się 50-megapikselowym aparatem podstawowym, wariant Note 12 Pro+ 5G otrzyma sensor o znacznie wyższej rozdzielczości. Będzie to jednostkawyprodukowana przez firmę Samsung z malutkimi pikselami wielkości 0,56 mikrona (μm). Co więcej, aparat obsługuje optyczną stabilizację obrazu (OIS) oraz nagrywanie wideo 8K z prędkością do 30 klatek na sekundę. Redmi potwierdziło też, że smartfon ​​zaoferuje wszystkie trzy tryby fotografowania (200MP, 50MP, 12,5MP).