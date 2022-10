Motorola Razr 2022 zaprezentowana. Kupisz ją w Polsce w mega promocji

Dobra oferta na start za nietuzinkowy smartfon.

Czy składane smartfony cieszą się dziś o wiele większą popularnością niż kilka lat temu? Z pewnością. Są dostępne w znacznie niższych cenach, na co doskonałym przykładem są chociażby promocje na popularnego Samsung Galaxy Z Flipa. Dziś zaprezentowano kolejne urządzenie tego typu, choć o niskiej cenie przynajmniej na razie możemy pomarzyć. Swój najnowszy smartfon pokazała światu Motorola. Mowa oczywiście o Motorola Razr 2022, czyli sprzęcie składanym w sposób podobny do tego, w jaki składa się Galaxy Z Flip.Motorola Razr V1 debiutowała w 2005 roku i niemal z miejsca miała status urządzenia kultowego. Po latach producent wskrzesił znaną markę, a tegoroczny model jest już trzecim z kolei. Podobno najlepszym jak do tej pory.

Cena Motorola Razr 2022

Zdjęcie: MotorolaMotorola Razr 2022 to przede wszystkim ekran P-OLED o rozdzielczości Full HD+ i przekątnej 6,7-cala (po rozłożeniu), który odświeża obraz z częstotliwością 144 Hz. Ma certyfikację HDR10+, a producent chwali się też 100-procentowym pokryciem "filmowego" gamutu DCI-P3. Oprócz niego smartfon wyposażono też w zewnętrzny ekran dotykowy AMOLED o rozdzielczości 800x573 pikseli.Zdjęcie: MotorolaO wydajność smartfona dbają układ Qualcomm Snapdragon 8+ Gen. 1 oraz 8 GB pamięci RAM. Użytkownik do dyspozycji otrzymuje 256 GB szybkiej pamięci na dane w standardzie UFS 3.1. Sprzęt obsługuje łączność 5G, NFC, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 i GNS z GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS i Galileo. Czytnik linii papilarnych umiejscowiono w przycisku zasilania.Na miłośników czeka zestaw dwóch aparatów głównych. Podstawowy wyposażono w sensor 50 Mpix (piksel 2.0 µm) i sparowano z obiektywem o jasności f/1.8 z OIS. Wspiera go sensor 13 Mpix (piksel 1.12 µm) z obiektywem ultraszerokokątnym f/2.2 z AF z o kącie widzenia 120 stopni, umożliwiającym także robienie zdjęć makro. Nad ekranem widnieje podwójna kamerka 32 Mpix z obiektywem f/2.4 oraz 8 Mpix (f/2.4).Zdjęcie: MotorolaZamknięty smartfon ma wymiary 79.79 x 86.45 x 16.99 mm, które po rozłożeniu wynoszą już 79.79 x 166.99 x 7.62 mm. Uwagę zwraca relatywnie niewielka masa na poziomie 200 gramów. Obudowa została w podstawowy sposób uszczelniona przed oddziaływaniem wody, na przykład w wyniku zachlapania, co potwierdza certyfikat IP52.Zdjęcie: MotorolaMotorola Razr 2022 zasilana jest przez baterię o dość skromnej pojemności 3500 mAh. Jeśli chodzi o ładowanie za pośrednictwem USB-C 3.1 z OtG, urządzenie wspiera szybkie ładowanie TurboPower o mocy 30 W. Bezprzewodowego ładowania... brak.Motorola Razr 2022 kosztuje w Polsce 5999 złotych . Jeśli zamówisz smartfon w dniach od 28 do 30 października, kupisz go za promocyjną cenęŹródło: Motorola