Starszą konsolę Nintendo możecie oszukać świeczkami. Nie potrzebujecie elektronicznego Sensor Bara

W najnowszych maszynkach do grania mamy naprawdę zaawansowane technologie. Komputery, konsole i smartfony z obecnych czasów, byłyby ogromnym zaskoczeniem dla graczy np. z lat ’90. Jeśli jeszcze tego nie wiedzieliście, to jedna z poprzednich stacjonarnych konsol Nintendo, która zapoczątkowała modę na ruch przed TV, miała naprawdę bardzo prosto zrealizowane śledzenie pilota. Nintendo Wii miało być wciągającą i tanią konstrukcją dla mas. Wydana w 2006 konsola była początkowo sprzedawana za 1099 złotych, więc nie należała do bardzo drogich maszynek do grania. Osiągnęła sprzedaż na ogromnym poziomie ponad 100 milionów sztuk. Na czym oszczędzano w Nintendo Wii? Chociażby na metodzie trackingu kontrolera.



Zepsuty Wii Sensor Bar bez trudu zastąpimy po prostu dwoma świeczkami

Jak przypomina Daily Dose of Internet we fragmencie z ostatniego odcinku (w zasadzie przypomina prowadzący swoje profile na YouTube i Instagramie sklep dla fanów starych gier i konsol DKOldies - Daily Dose of Internet wyłącznie agreguje i w niewielkim stopniu komentuje ciekawe filmy z sieci), mechanizm jego działania był naprawdę prosty, przynajmniej od strony układanego przy telewizorze czujnika. Tak naprawdę Wii Sensor Bar nie jest nawet czujnikiem samemu odbierającym jakieś sygnały, tylko podłużnym klockiem z dwoma diodami LED i działa na zasadzie latarni - punktu orientacyjnego dla pilota.





Bardziej zaawansowany jest kontroler, który śledzi światło z diod. Jednak da się go w prosty sposób oszukać lub po prostu banalnie zastąpić uszkodzony element z emiterem. Wystarczy dowolne podwójne w miarę punktowe źródło światła podczerwonego. Np. odpowiednio oddalone od siebie świeczki-podgrzewacze, które będą znajdowały się mniej więcej w takim rozstawieniu, jak diody na przeciwległych końcach elementu elektronicznego. Wszystko działa dokładnie i bez problemów. Jednak chociażby z PS Move czy różnymi kontrolerami VR taka sztuczka już by się nie udała.



Nie tylko świeczki zamiast Wii Sensor Bara, system transportu śmieci z Finlandii jest imponujący

Omawiany fragment z Daily Dose of Internet zaczyna się mniej więcej od 01:50 na drugim z osadzonych materiałów wideo. Powyżej na pierwszym klipie możecie zaznajomić się też z osobnym starszym filmem autorstwa DKOldies, który traktuje właśnie o świeczkach w roli Wii Sensor Bara. Wracając do ostatniego odcinka Daily Dose Of Internet, to z tematów powiązanych z komputerami, grami i techniką, znajdziecie jeszcze krótki żartobliwy fragment z pluszakiem z gry Among US czy skróconą wizualizację imponującego finlandzkiego systemu automatycznego miejskiego transportu śmieci za pomocą systemu rurociągów (działa na podobnej zasadzie do pneumatycznej poczty).



Źródło i foto: DKOldies / Daily Dose Of Internet / własne

Prosta technologia zastąpiona płomieniami.