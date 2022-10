Philips Evnia to nowe kozackie monitory dla graczy. Zwłaszcza drugi i trzeci model

O takim sprzęcie marzy chyba każdy gracz.

34-calowa matryca 21:9 o rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli

odświeżanie 165 Hz

podświetlenie mini-LED

1152 strefy wygaszania

podświetlenie Ambiglow

zgodność z HDR 1400



"Philips wierzy, że radość z gry powinna być dostępna dla każdego. Naszym celem w przypadku Evnia jest zapewnienie wszystkim graczom monitorów i akcesoriów, które pozwolą czerpać jak najwięcej przyjemności z każdej rozgrywki. Chodzi tutaj zarówno o wydajność, grafikę, jak i o ogólne wrażenia z użytkowania. Evnia ma sprawić, by gracze mogli pozostać w pełni autentyczni oraz odnaleźli pierwotną radość z grania"

Rzadko kiedy informacja prasowa o nowych monitorach budzi u mnie jakiekolwiek emocje. Mam wrażenie, że od lat w świecie tych urządzeń dzieje się stosunkowo niewiele. Oczywiście jestem świadom istnienia paneli, ale sprzęt z takowymi rzadko trafia do sprzedaży. Dziś otrzymałem komunikat od, producenta monitorów marki Philips, który poinformował o debiucie nowej serii monitorów i akcesoriów o nazwie. Moje serce zabiło odrobinkę szybciej, choć obawiam się, że na drodze do rozkwitu tej miłości staną u mnie i wielu innych konsumentów ograniczone fundusze.Samsung zaprezentował dziś aż trzy nowe modele monitorów z serii Evnia. Pierwszą z propozycji jest monitor- to właśnie on jako pierwszy zadebiutuje w polskich sklepach. Rzućcie tylko okiem na jego specyfikację, a zrozumiecie mój lekki zachwyt:I jak, brzmi dobrze, prawda? Też tak myślę. Wyleję zatem kubeł zimnej wody. Monitor ten trafi do Polski w grudniu i będzie sprzedawany w sugerowanej cenie. Drogo? Oceńcie sami. Panele mini-LED niestety tanie nie są, ale kto raz spojrzy na taki monitor już nigdy nie zwróci uwagi na tańsze monitory.– mówi Xeni Bairaktari, Global Marketing Lead i Senior Brand Manager EU w MMD Monitors & Display.Tak czy siak, nieco bardziej spodobały mi się pozostałe modele, zwłaszcza model pierwszy i drugi, czyli wymienione kolejno jako drugi i trzeci w tym tekście. Dlaczego? Bo nie jestem wielkim fanem proporcji 21:9, jakimi cechuje się wyżej wymieniony model.