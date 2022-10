GeForce RTX 5090 z tej wizualizacji jest ogromny. Fan zażartował z gabarytów kart graficznych

Za nami dopiero co sklepowa premiera kart graficznych Nvidia GeForce RTX 4090, a internauci już w żartobliwy sposób spekulują o jego następcy. Nie da się nie zauważyć, że najnowszy RTX 4090 jest nie tylko wydajnościowym potworem, ale i ogromną kartą graficzną pod względem gabarytów. To główny motyw w prześmiewczym zobrazowaniu ewolucji do RTX 5090.



Internauci naśmiewają się z ogromnych gabarytów RTX 4090, ale konstrukcja wcale nie jest większa od poprzednika

Jak stwierdza w opisie pod swoim filmem autor z kanału DZ Migo - "Zrobiłem ten koncept tylko dla zabawy. Rozmiar kart RTX w obecnych czasach jest ogromny, więc stworzyłem ten koncept RTX 5090 Founders Edition z ogromnym chłodzeniem… które sprawi, że twoja obudowa dosłownie się rozpadnie!" Oczywiście to karykatura i tak ogromna karta wielkości całej niewielkiej obudowy komputera na pewno nie powstanie, ale przyjrzyjmy się, czy DZ Migo faktycznie miał powód do żartów, a raczej kiedy nastąpił krytyczny moment pojawienia się tak dużych potworów.





Karta graficzna Nvidia GeForce RTX 4090 Founders Edition ma wymiary 336 mm x 140 mm x 61 mm, co daje objętość 2869,44 cm sześciennych. Jej poprzednik, czyli Nvidia GeForce RTX 3090 Founders Edition, także był bardzo dużą kartą, ale czy przy mniejszych wymiarach? Zdecydowanie nie. W jego przypadku również mamy 336 mm x 140 mm x 61 mm, czyli 2869,44 cm sześciennych. Obie konstrukcje są równie duże, choć faktycznie ogólnie w ostatnich latach widzieliśmy zwiększenie się typowych modeli wysokopółkowych GPU.



Spore różnice pomiędzy kolejnymi generacjami grafik Nvidii to domena jeszcze wcześniejszych lat

W jeszcze poprzedniej serii co prawda nie mieliśmy Nvidii GeForce RTX 2090, ale Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition rzeczywiście przedstawiał mniejsze gabaryty. 267 mm x 116 mm x 35 mm, co daje tylko 1084,02 cm sześciennych. Ewentualnie możemy dodać do porównaniu Nvidia Titan RTX Founder Edition (z tego samego okresu co RTX 2080 Ti). Czyżby większy model? Nie, o identycznych wymiarach 267 mm x 116 mm x 35 mm, więc co za tym idzie takiej samej objętości 1084,02 cm sześciennych. Konstrukcje niereferencyjne to już zupełnie inna bajka i tam różnice mogą być zdecydowanie inne, ale tak naprawdę topowe grafiki Nvidii z linii Founders Edition mocno powiększyły się pomiędzy serią RTX 2000, a RTX 3000. RTX 4000 po prostu trzyma wysoki poziom.



