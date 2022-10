Xiaomi 12 Lite wreszcie w Polsce. Ładny, lekki i wszechstronny smartfon

Ciekawe wzornictwo i ekran AMOLED

Znany procesor i szybkie ładowanie

Xiaomi 12 Lite - dostępność i ceny

Smartfon Xiaomi 12 Lite zadebiutował na rynku globalnym na początku lipca bieżącego roku. Chińskiemu producentowi zajęło kilka miesięcy, aby wprowadzić urządzenie do Polski. Jak podkreśla Xiaomi, Xiaomi 12 Lite to wszechstronne urządzenie o cechach flagowca, tak ważnych dla aspirujących, młodych ludzi.Flagowce Xiaomi z dopiskiem "Lite" zawsze charakteryzowały się niewielką wagą i smukłą obudową. Najnowszy model wygląda na bardzo wygodny do trzymania w dłoni dzięki smukłej i lekkiej konstrukcji o grubości 7,29 mm i wadze zaledwie 173 g.Tylna obudowa telefonu jest matowa, a jej odcień zmienia się w zależności od tego, jak pada światło. Taki sam kolor jak na tylnym panelu znajdziemy również na płaskich bocznych krawędziach. Metalowe ramki przy obiektywach trzech tylnych aparatów nadają urządzeniu wygląd klasy premium. Xiaomi 12 Lite jest dostępny w trzech kolorach – zielonym (Lite Green), różowym (Lite Pink) i czarnym (Black).Na froncie znajdziemy 6,55-calowy wyświetlacz AMOLED ze wsparciem systemów HDR10+ i Dolby Vision. Matryca TrueColor, zdolna do wyświetlania 68 miliardów barw, zapewnia bogatą paletę i precyzyjne odwzorowanie odcieni.Częstotliwość odświeżania ekranu to maksymalnie 120 Hz, a częstotliwość próbkowania dotyku wynosi 240 Hz, co zapewnia płynną pracę wyświetlacza. Dzięki Sunlight mode 3.0, czyli trybowi zwiększania jasności ekranu w świetle dziennym, trybowi czytania 3.0 i funkcji True Display, Xiaomi 12 Lite zapewnia komfort oglądania i minimalizuje zmęczenie oczu. Xiaomi 12 Lite ma również parę głośników stereo i korzysta z technologii dźwięku przestrzennego Dolby Atmos.Za wydajność odpowiada chipset Snapdragon 778G wspierający sieć 5G. Bateria o pojemności 4300 mAh w Xiaomi 12 Lite powinna z łatwością wytrzymać cały dzień, a dołączona ładowarka 67 W pozwala na osiągnięcie 100% stanu baterii w zaledwie 41 minut. Jak podkreśla producent, algorytm ładowania Xiaomi AdaptiveCharge uczy się naszych nawyków korzystania z telefonu, aby zoptymalizować działanie w nocy i uruchomić automatycznie pełne naładowanie urządzenia tuż przed obudzeniem się użytkownika.Xiaomi 12 Lite ma trzy główne aparaty: jeden o rozdzielczości 108 MP wyposażony w duży sensor HM2, ultraszerokokątny aparat o rozdzielczości 8 MP oraz aparat makro o rozdzielczości 2 MP.Przedni aparat o rozdzielczości aż 32 MP jest wyposażony w sensor GD2 i autofokus. Tryb Selfie z automatycznym HDR jest wspierany opracowanym przez Xiaomi specjalnym algorytmem, który wykorzystuje szacowanie głębi obrazu, aby symulować efekt bokeh, czyli rozmycie tła na drugim planie. Przedni aparat jest uzupełniony o dwie doświetlające diody LED Xiaomi Selfie Glow, co pozwala uchwycić wszystkie detale z wyjątkową szczegółowością.Cena smartfonu Xiaomi 12 Lite z pamięcią 6 GB + 128 GB wynosiNa start oczywiście rusza promocja – każdy, kto zakupi ten model w okresie 24.10 - 03.11, oszczędzi 200 złotych, czyli zapłaci za urządzeniePromocja będzie obowiązywać jedynie w sklepach Xiaomi (stacjonarnych i online: mi-home.pl, mi-store.pl, mimarkt.pl). Liczba urządzeń w promocji ograniczona.