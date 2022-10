15 fajnych gadżetów z AliExpress do 15 złotych

Co kupić w Chinach?

1. Pomysłowa zakładka do książek - zamek błyskawiczny

2. Praktyczne pojemniczki mocowane na taśmę 3M

3. Klips z odblaskiem i światełkiem dla pieszych i rowerzystów

4. Składane stalowe sztućce w formie breloczków

5. Mini śrubokręty - breloki do kluczy

6. Łańcuch z żarówkami LED - 20 lampek, 3 metry długości

7. Kreatywna lampka nocna z opcją pisania po jej powierzchni

8. Samoprzylepne haczyki do kuchni i nie tylko

9. Przezroczysta taśma dwustronna

10. Wodoodporne gumowe pokrowce na buty

11. Miniaturowa golarka do ubrań

12. Magnetyczna lampka LED z czujnikiem ruchu

13. Sznurówki bez sznurowania - różne kolory

14. Konik polny na energię słoneczną z panelami solarnymi

15. Szczotka do czyszczenia naprawdę uporczywych zabrudzeń

Tęskniliście za coniedzielnymi zestawieniami, w których prezentujemy ciekawe gadżety z AliExpress? Mam nadzieję, że tak, bo po dwóch miesiącach przerwy wracamy z 99. już wpisem na ten temat. Tym razem postanowiliśmy przeszukać chińską platformę sprzedażową pod kątem tanich i praktycznych przedmiotów, sprzedawanych za 15 złotych... lub mniej.Lubisz czytać książki, ale notorycznie zapominasz, na której stronie skończyłeś lekturę? Sięgnij po zakładkę. Jasne, jej rolę może pełnić nawet kartka papieru, ale coś bardziej stylowego powinno choćby odrobinę pobudzić zmysł estetyki.Nieco ponad 10 złotych trzeba zapłacić za jeden z czterech modeli praktycznych pojemników samoprzylepnych. Możesz je zamocować na przykład z boku biurka lub na innej pionowej powierzchni, by chować w nich przedmioty, które chcesz mieć pod ręką.Zmierzch nadchodzi coraz szybciej. Zadbaj o swoją widoczność, jeśli poruszasz się czasami poza obszarem zabudowanym. Za brak odblasku grozi mandat! Ten gadżet to nie tylko odblask, ale też lampka sygnalizująca Waszą obecność na drodze lub chodniku. Polecam także rowerzystom.Kilkudniowe piesze wędrówki po górach lub wypady pod namiot... podczas każdej z tych aktywności przydadzą Ci się lekkie, kompaktowe sztućce. Zaledwie 12 złotych kosztuje składana łyżka z funkcją widelca, którą przywiesisz sobie w formie breloka do szlufki na pasek w spodniach, plecaka lub kluczy.Gadżet EDC, który przyda Ci się niejeden raz. Mowa o niedrogim breloczku ze śrubokrętem płaskim oraz krzyżakowym.Rozświetl swoje mieszkanie zimą za pomocą oświetlenia nastrojowego - długie wieczory będą mijały znacznie przyjemniej. Możesz to zrobić na przykład za pomocą tego niedrogiego łańcucha z żarówkami LED.Kreatywna lampka nocna, po której można pisać specjalnym, zmywalnym flamastrem. Zrobisz z niej domową tablicę ogłoszeń lub zapiszesz na niej notatki, o których musisz pamiętać kolejnego dnia. Wygląda naprawdę dobrze.Przestrzeni w kuchni nigdy zbyt wiele. Jeśli akcesoria kuchenne nie mieszczą Ci się już w szafkach, spraw sobie garść samoprzylepnych haczyków i powieś je na ścianie lub od spodu szafek. Zyskasz w ten sposób masę wolnej przestrzeni.Przezroczysta taśma samoprzylepna to coś przydatnego w niezliczonej ilości sytuacji. Ostatnio sam sięgnąłem po taką, aby przykleić emblemat na swój samochód. Możesz za jej sprawą naprawić coś w domu lub stworzyć coś kreatywnego, na przykład półeczkę na lekkie przedmioty. Z pewnością znajdzie ona zastosowanie w każdym gospodarstwie domowym.Ach, jesień i zima... pory roku, w których ludzkość zmaga się z permanentnie ubłoconymi i zamoczonymi butami... można to zmienić za pomocą takich oto gumowych pokrowców na buty. Nie sugeruję, aby wychodzić w nich na miasto. Czasem zachodzi potrzeba zrobienia czegoś wkoło domu lub przejścia z punktu A do B w czystych butach - wtedy mogą okazać się użyteczne.Ubrania po jakimś czasie mechacą się, zwłaszcza wtedy, gdy nie są prane przy użyciu odpowiedniego programu, w optymalnej temperaturze, z ubraniami o podobnych właściwościach. Jeżeli chcesz pozbyć się irytujących "cicików" możesz sięgnąć po taką oto golarkę do ubrań.Magnetyczne lampki LED wykrywające ruch to naprawdę super sprawa. Mogą rozświetlić drogę do łazienki, oświetlić szafę z ubraniami, garderobę, garaż i wiele innych przestrzeni. W ramach tej oferty do wyboru są urządzenia o różnych długościach, emitujące światło o zróżnicowanej temperaturze barwowej.Sznurówki dla leniwych. Po co je wiązać, skoro można je wygodnie zapinać na klamerkę? Do wyboru cała masa kolorów. Sznurówki są szerokie i naprawdę przyzwoite od strony jakościowej.Interesująca zabawka solarna. Konik polny porusza się bez baterii, wyłącznie za sprawą energii słonecznej. Być może dzięki niej zainteresujesz dziecko fizyką, majsterkowaniem lub światem nauki w ogóle?Ta gąbka pozwoli Ci usunąć uporczywe zabrudzenia z wielu różnych powierzchni. Chcesz wypucować pokrywę silnika w samochodzie? A może doczyścić garnki, które lata swojej świetności mają dawno za sobą? Kup, nie pożałujesz.Jeżeli poszukujesz ciekawych innych gadżetów, które naszym zdaniem warto zamówić z Chin, obserwuj naszą grupę China Deal - Elektronika (okazje, kupony, zniżki) na Facebooku i koniecznie rzuć okiem na poniższe publikacje: