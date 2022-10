Intel Core i9-13900K z niewiarygodnym rekordem świata w podkręcaniu

Wieloletni rekord AMD został pobity.

Podkręcanie procesorów Intel i AMD to doskonały i darmowy sposób na uzyskanie większej liczby klatek na sekundę w grach oraz wyższej mocy obliczeniowej w innych zastosowaniach. Rezultaty, które da się osiągnąć poprzez OC w warunkach domowych dość mocno odbiegają od tego, co z przeróżnych układów potrafią wycisnąć entuzjaści, wykorzystujący w roli chłodzenia ciekły azot. Szwedzki overclockerpobił właśnie rekord świata w wysokości taktowania, sięgając po najnowszy procesorElmor podkręcił procesor Intel Core i9-13900K do niewiarygodnego poziomu, co zostało oczywiście potwierdzone. Tym samym pobił on ośmioletni (!) rekord podkręcania, poprzednio ustanowiony przy pomocy procesora AMD FX-8370, którego częstotliwość działania zwiększono do 8722 MHz. Według CPU-Z rekord należał jeszcze dłużej do overclockera korzystającego z AMD FX-8350 podkręconego do 8794 MHz - wciąż niższego wyniku od tego, który właśnie osiągnięto.Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że to pierwszy od około dekady procesor marki Intel, który w kategorii wysokości taktowania po podkręceniu przegonił konstrukcję AMD.Elmor użył LN2 (ciekłego azotu) do schłodzenia procesora podczas próby bicia rekordu odbywającej się w trakcie imprezy ASUS-a. Jeśli chodzi o komponenty, w platformie znalazły się płyta główna Asus Z790 ROG Maximus Apex oraz 32 GB pamięci DDR5-4800. Całość zasilał zasilacz Lepa G1600, a systemem był... Windows 7.Zegar magistrali ustawiono na 100,15 MHz, a mnożnik x88.0 zastosowano dla szóstego rdzenia P-core (ang. performance core). Pozostałe rdzenie P-core pozostawiono na taktowaniu bazowym 3 GHz, a 16 rdzeni E-core (ang. efficiency core) zostało wyłączonych. Elmor nie podzielił się dokładnymi napięciami ani temperaturami.Przy ustawieniach domyślnych Intel Core i9-13900K jest taktowany z częstotliwością 5,8 GHz na tylu rdzeniach P, ile dany program może wykorzystać, zanim taktowani zmniejszy się do 5,0-5,5 GHz, po osiągnięciu wysokiej temperatury. Nawet najwydajniejsze coolery AIO mają problemy ze skutecznym odprowadzaniem ciepła z procesora o TDP wynoszącym ok. 300 W, przez co utrzymanie najwyższych zegarów jest niemal niemożliwe.Źródło: HWBot