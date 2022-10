Nie kupuj teraz RTX 3060 Ti. Do sklepów zmierza znacznie szybsza wersja GPU

Idzie nowe.

Nowe karty GeForce RTX 3060 Ti 8 GB GDDR6X niebawem

Pamięć GDDR6 vs GDDR6X

Wygląda na to, że plotki dotyczące odświeżenia popularnego układu graficznegoznalazły właśnie solidne potwierdzenie.wyposażona w 8 GB szybkiej pamięcipokazała się na stronie internetowej ASUS-a. Najnowsza rewizja dobrze przyjętej karty graficznej jest podobno wydajniejsza o około 10 procent od swojego poprzednika.NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti z 8 GB pamięci GDDR6X, wchodzącej w miejsce dotychczasowych pamięci GDDR6, widoczna na stronie ASUS-a, to dostatecznie dobry argument za tym, aby wstrzymać się z zakupem nowego GPU. Nowsza konstrukcja może poszczycić się szybszymi pamięciami (19 Gb/s vs 14 Gb/s) oraz aż o 36 procent większą przepustowością pamięci (608 GB/s vs 448 GB/s), co mocno przełoży się na wzrost mocy obliczeniowej. Jeżeli cena zostanie utrzymana, a powinna, to obecnie sprzedawanego wariantu po prostu nie warto kupować.Chociaż nie wyciekły jeszcze żadne testy w grach ani zastosowaniach profesjonalnych, serwis Videocardz donosił o wzroście o ponad 1000 punktów w testach 3DMark Time Spy i Fire Strike w porównaniu z modelami korzystającymi z pamięci GDDR6.Nowe GeForce RTX 3060 Ti z pamięciami GDDR6X mogą pobierać odrobinę więcej prądu. Dotychczasowe pojedyncze złącze 8-pin zastąpią dwa konektory 8-pinowe.Podobno NVIDIA ma pokazać jeszcze odświeżone wersje układów GeForce RTX 3060 8 GB oraz RTX 3070 Ti z 8 GB GDDR6X.Pamięci GDDR6 zadebiutowały wraz z układami NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, 2080, 2070, 2060 i GTX 1660 Ti. Nowsza pamięć GDDR6X swoją premierę zaliczyła wraz z pojawieniem się na rynku modeli RTX 3080 i 3090 we wrześniu 2020 roku.GDDR6X oferuje teoretyczną 15-procentową redukcję poboru mocy, ale jest to z nawiązką kompensowane przez zapotrzebowanie VRAM na moc do obsługi zwiększonych prędkości.Źródło: ASUS