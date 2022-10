Samsung znowu rozmienia się na drobne. Premiera Galaxy A04e

Nowy wariant raz na miesiąc.

Specyfikacja Galaxy A04e

6.5-calowy wyświetlacz typu LCD o rozdzielczości HD+ (1600 × 900 pikseli), wycięcie w kształcie kropli wody, spory podbródek, częstotliwość odświeżania 60 Hz;

Nieokreślony procesor z 8 rdzeniami;

3 lub 4 GB RAM (w zależności od regionu);

Pamięć wewnętrzna 32, 64 i 128 GB, obsługa kart pamięci microSD o pojemności do 1TB;

Podwójny aparat na tylnym panelu: aparat główny 13 MP i aparat głębi 2 MP;

Aparat frontowy 5 MP;

modem LTE;

Akumulator o pojemności: 5000 mAh;

System: Android 12 z One UI Core 4.1;

Wymiary i waga: 164.2 x 75.9 x 9.1 mm, 188 g.

Źródło: Samsung

Cena Galaxy A04e nie jest znana

Nie da się ukryć, że Samsung w przeszłości znany był z wprowadzania ogromnej liczby smartfonów, które nie tylko miały bardzo długie nazwy, ale do tego jeszcze bardzo często łączyły serie i oferowały niemal identyczne podzespoły. Było to mocno irytujące, dlatego też Samsung zdecydował się pozostawić na globalnym rynku dwie serie: Galaxy A, a także Galaxy S. Do nich dołączyła jednak jeszcze rodzina Fold, aczkolwiek to raczej jest zrozumiałe.Niemniej znowu zaczyna dziać się coś złego w szeregach koreańskiego giganta, gdyż ten zaprezentował właśnie trzeci wariant tego samego urządzenia. I choć widać tutaj spore różnice w specyfikacji pomiędzy najnowszym Galaxy A04e a standardowym Galaxy A04 z sierpnia i Galaxy A04s z września, to jednak konia z rzędem dla tego, kto odróżni je wyłącznie po designie. Jest to trzeci smartfon z tej rodziny w ciągu ostatnich trzech miesięcy, co ewidentnie pokazuje, że Samsung zaczyna wracać do bardzo złych nawyków.I choć rozumiem, że firma chce wypełnić nawet najmniejszą lukę na rynku i tym samym zaoferować sprzęt, tak różnoraki, jak to tylko możliwe, to jednak model, który jest jeszcze uboższy, aniżeli Galaxy A04s, to już chyba za wiele. Czego w zasadzie można się spodziewać?Nieokreślonym układem SoC jest najprawdopodobniej MediaTek helio G35, który jest wytwarzany w 12 nm i składa się z ośmiordzeniowego procesora (4x ARMCortex-A53 o taktowaniu 2,3 GHz + 4x ARM Cortex-A53 1.8GHz), jak również układu graficznego PowerVR GE8320. Jest także wsparcie dla LTE, ale zabrakło dla 5G. Układ ten współpracuje z pamięcią RAM typu LPDDR4x i na dane typu eMMC 5.1.Niestety na chwile obecną Samsung dostarczył tylko grafiki prasowe i specyfikację, ale nie ogłosił jeszcze ceny, a także rynków, na których ów model się pojawi. Patrząc jednak na zastosowane podzespoły, prawdopodobnie Galaxy A04e będzie najtańszym z trzech modeli A04, aczkolwiek u Samsunga nigdy nie wiadomo.Źródło: Gsmarena / fot. tyt. Samsung