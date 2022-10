Świetnie wyposażony iQOO Neo 7 oficjalnie. Oby trafił do globalnej sprzedaży

Topowa specyfikacja iQOO Neo 7

Porządny aparat i najnowszy Android

Ceny i warianty

iQOO Neo 7 to najnowszy smartfon marki, który jest zarazem pierwszym na świecie wyposażonym w bardzo wydajny układ SoC MediaTek Dimensity 9000+. To oczywiście tylko jeden z atutów, gdyż oprócz potężnego SoC firma postawiła także na wyświetlacz AMOLED z wysoką częstotliwością odświeżania, szybkim ładowaniem i nie tylko. Bez zbędnych ceregieli sprawdźmy, co ma do zaoferowania iQOO Neo 7.iQOO Neo 7 został wyposażony przez producenta w 6.78-calowy wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED, charakteryzujący się rozdzielczością FullHD+. Ekran ten charakteryzuje się częstotliwością odświeżania 120 Hz i częstotliwością próbkowania dotykowego wynoszącą 360 Hz. Panel posiada certyfikat HDR10+ i został skalibrowany pod pełną gamę kolorów DCI-P3. Wyświetlacz osiąga 1500 nitów maksymalnej jasności w trybie automatycznym, co jest wartością zdecydowanie ponad przeciętną. Warto jeszcze dodać, że iQOO zdecydowało się wykorzystać układ wyświetlacza Independent Pro+, który ma za zadanie odciążyć główny procesor.Za działanie w smartfonie odpowiedzialny jest Dimensity 9000+ wytwarzany w 4 nm procesie litograficznym opracowanym przez TSMC i składa się z 8-rdzeniowego procesora (1x [email protected] ,2 GHz + 3x ARM [email protected] ,85 GHz + 4x ARM [email protected] ,8 GHz), a także układu graficznego ARM Mali-G710 MC10. Układ ten zapewnia 5% wzrost wydajności procesora, a procesor graficzny może pochwalić się 10% wzrostem wydajności, względem standardowego Dimensity 9000.Dodatkowo iQOO Neo 7 jest wyposażony w 8 GB lub 12 GB pamięci RAM w zależności od wykończenia. Każda opcja ma odpowiednio 128 GB lub 512 GB szybkiej pamięci UFS 3.1 na dane i aplikacje.Smartfon został wyposażony w zestaw trzech aparatów na tylnym panelu, co w obecnych czasach raczej nie powinno nikogo dziwić. Ma on główny aparat Sony IMX766V o rozdzielczości 50 MP. Sensor mierzy 1/1,56 cala i obsługuje zarówno optyczną, jak i elektroniczną stabilizację obrazu. Oprócz głównego aparatu najnowszy iQOO Neo 7 ma również ultraszerokokątny aparat o rozdzielczości 8MP. Nie zabrakło również sensora kamery makro, aczkolwiek szkoda, że nie ma teleobiektywu.iQOO Neo 7 po wyjęciu z pudełka pracuje na systemie Android 13 z interfejsem OriginOS Ocean. Zgadza się, iQOO jest pierwszą marką (pomijając Google), która dostarcza nowy telefon z najnowszą wersją systemu od Google zaraz po wyjęciu z pudełkaW najnowszym smartfonie iQOO Neo 7 energię dostarcza akumulator o pojemnoci 5000 mAh z błyskawicznym ładowaniem o mocy 120 W. Co bardzo istotne w zestawie sprzedażowym znajduje się dedykowany zasilacz i kabel USB umożliwiający naładowanie od 0 do 50% w zaledwie 9 minut. Pełne naładowanie powinno trwać około 20 minut.iQOO Neo 7 będzie oferowany w kolorach niebieskim, czarnym i pomarańczowym. Cena bazowa startuje od 2699 juanów (~1904 zł) za wariant z 8 GB pamięci RAM i 128 GB. Wersja 12 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci została wyceniona na 3299 juanów, co po przeliczeniu daje około 2206 złotych.Sprzedaż rozpocznie się w Chinach 31 października. Na razie nie ma żadnej informacji na temat globalnej dostępności. Miejmy nadzieję, że telefon trafi na inne rynki przed końcem bieżącego roku, gdyż jest to świetnie zaprojektowany i zarazem wyposażony smartfon w bardzo rozsądnej cenie.Źródło: beebom.com / fot. tyt. vivo