O składanych OPPO Find N2 i Find N Flip wiemy coraz więcej

To będą prawdziwe flagowce.

Domniemana specyfikacja OPPO Find N2

Źródło: OPPO

Domniemana specyfikacja OPPO Find N Flip

Zgodnie z ostatnimi i zarazem najnowszymi informacjami krążącymi po internecie, OPPO już niebawem powinien wprowadzić do swojej oferty kolejny smartfon ze składanym wyświetlaczem i zupełnie nowy telefonem z klapką z elastycznym wyświetlaczem. Oczekuje się, że oba te urządzenia pojawią się na rodzimym rynku producenta jeszcze w tym roku. Wygląda na to, że zadebiutują jako OPPO Find N2 i Find N Flip. Czego zatem można się po nich spodziewać?Według najnowszego raportu ujawnionego przez Digital Chat Station, dwa nadchodzące smartfony z elastycznym wyświetlaczem mają otrzymać topowe podzespoły, co z pewnością ucieszy wszystkich miłośników sprzętów typu premium, a także tych poszukujących alternatywy dla Galaxy Z Fold4 i Galaxy Z Flip4. Informacje o nowościach OPPO zostały udostępnione za pośrednictwem weibo.Podobno w smartfonie ma zostać zastosowany 7.1-calowy wyświetlacz LTPO wykonany w technologii AMOLED, który zaoferuje wysoką i zarazem dynamiczną częstotliwość odświeżania dochodząca do 120 Hz dla składanego panelu.Najnowszy OPPO Find N2 ma zostać wyposażony w układ SoC Snapdragon 8+ Gen 1, zapewniając lepszą wydajność i efektywność w porównaniu z poprzednikiem. Zapewne będzie on współpracował z maksymalnie 12GB pamięci RAM typu LPDDR5 i do 512 GB na dane i aplikacje (UFS 3.1). Będzie działał na ColorOS 13 bazującym na systemie operacyjnym Android 13 po wyjęciu z pudełka.Podobno energię dostarczy akumulator o pojemności 4520 mAh i uważa się, że Find N2 zachowa boczny czytnik linii papilarnych, który byłby zintegrowany z przyciskiem zasilania, podobnie jak w poprzedniej generacji.OPPO Find N2 ma być dostępny w wielu opcjach kolorystycznych, w tym w kolorach czarnym, białym i zielonym. Do tego jeszcze w ofercie ma znaleźć się model z tylnym panelem wykonanym ze sztucznej skóry.Oczekuje się, że Find N Flip będzie wyposażony w składany panel OLED o przekątnej 6.8 cala i zewnętrzny wyświetlacz o przekątnej 3.26 cala. Ten pierwszy będzie wyświetlał treści w rozdzielczości FullHD+ (2520 x 1080 pikseli). Będzie zasilany akumulatorem o pojemności 4300 mAh.Find N Flip ma mieć 32-megapikselowy aparat Sony IMX709 zarezerwowany do autoportretów. Urządzenie będzie miało 50-megapikselowy aparat główny Sony IMX766 i 8-megapikselowy ultraszerokokątny obiektyw Sony IMX355 z tyłu.Podobno w tym modelu wykorzystany zostanie podstawowy Snapdragon 8 Gen 1, co akurat nie jest zbyt dobrą informacją, gdyż jak dobrze wiemy ma problemy z odprowadzaniem ciepła. A to w przypadku składanego smartfona o relatywnie smukłej konstrukcji spowoduje, że model ten nie tylko będzie miał problemy z utrzymaniem płynności działania na stałym poziomie, ale również będzie najnormalniej w świecie oddawał temperaturę przez obudowę.Nie zmienia to jednego - oba smartfony zapowiadają się interesująco i do tego jeszcze składaków nigdy za wiele, prawda?Źródło: Gizmochina via Digital Chat Station / fot. tyt. własne