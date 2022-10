Konkurs Huawei. Firma pokazuje nowe zegarki, Ty wygrywasz nagrody

Nagrody są atrakcyjne.

Konkurs Huawei - do wygrania smartwatche i słuchawki

"W jaki ciekawy sposób można zadbać o zdrowe serce w okresie jesiennym?"

Już za kilka dni w Polsce zadebiutują dwa nowe inteligentne zegarki marki Huawei. Warto się nimi zainteresować, bowiem co najmniej jeden z nich mocno wyróżnia się na tle tego, co proponuje konkurencja. Debiutowi urządzeńoraztowarzyszy również konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Zacznijmy od tego, co interesuje Was zapewne bardziej.Z okazji premiery smartwatchy Huawei Watch GT 3 SE (25 października) i Huawei Watch D (2 listopada) firma Huawei zorganizowała konkurs. Główną nagrodę stanowi w nim Huawei Watch D, zegarek wyróżniający się funkcją pomiaru ciśnienia krwi - nasze testy pokazują, że naprawdę dokładną! Poza nim na zwycięzców rywalizacji czekają dwa smartwatche Huawei Watch GT 3 SE, pięć par charakterystycznych słuchawek FreeBuds Lipstick (wyglądają jak szminka) orazdo wykorzystania w sklepie internetowym Huawei.pl na zakup wymienionych wcześniej zegarków.Aby wziąć udział w konkursie wystarczy odpowiedzieć na pytanie:. Oprócz tego należy zapisać się do newslettera na stronie internetowej Huawei