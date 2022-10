Absurdalnie tania kamera samochodowa w Biedronce. Pospiesz się, póki jest dostępna

Tanio i dobrze?

Kamera samochodowa Forever w Biedronce

Biedronka co rusz zaskakuje swoją ofertą interesującej taniej elektroniki. Tym razem w popularnej sieci sklepów będzie można znaleźć produkt szczególnie przydatny kierowcom. Już wkrótce zaczną się przymrozki, a na drogach zrobi się ślisko. Zgodnie z tradycją w wyszukiwarkach internetowych wzrośnie liczba zapytań o tani wideorejestrator samochodowy. Właśnie takie urządzenie od wczoraj da się kupić w Biedronce.Od 20 października do oferty sklepów Biedronka trafił naprawdę tani wideorejestrator samochodowy. Mowa o podstawowym modelu Forever, wycenianym na 99 złotych. To prawda, w ciemno trzeba założyć, że jakość wideo może odstawać od tej oferowanej przez kamery samochodowe z wyższej półki. W większości przypadków kolizji drogowych do udowodnienia swojej niewinności wystarczy jednak nawet najprostsze nagranie.