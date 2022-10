Gadżet samochodowy odstraszy dzikie zwierzęta. Jak działa?

VIONN GO odstrasza dzikie zwierzęta

Każdego roku w następstwie kolizji z samochodem ginie tysiące zwierząt, powodując poważne szkody. Niestety, wiele takich wypadków kończy się tragicznie dla kierowców i pasażerów.Już od października br. polscy kierowcy mogą wyposażyć swoje samochody w ciekawy gadżet VIONN GO. Jak działa to urządzenie? Według producenta, wydając odpowiednie dźwięki, odstrasza zwierzęta od drogi i minimalizuje ryzyko kolizji z autem. Co ciekawe, producent gwarantuje skuteczność działania produktu bądź w przypadku zderzenia z udziałem zwierzęcia – pokryje koszty naprawy pojazdu do 10 tys. zł.Urządzenie VIONN GO montowane do podwozia pojazdu jest wyposażone w gwizdek emitujący specjalnie opracowaną przez firmę częstotliwość dźwiękową, która jest odbierana przez dzikie zwierzęta, takie jak sarny, jelenie czy dziki, za niepokojącą, co sprawia, że trzymają się one z dala od źródła tego dźwięku.