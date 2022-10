VPN do odblokowania Netflixa? Teraz możesz go mieć za mniej niż 2 dolary miesięcznie

Czy warto sięgnąć po Ivacy VPN?

VPN - co to takiego?

Ivacy VPN, czyli świetny VPN w niskiej cenie

Ivacy VPN – dostęp do bogatszej biblioteki Netflixa i nie tylko

Usługa i oferta, z której warto skorzystać

to usługa, która z roku na rok posiada coraz większe grono odbiorców. Nic dziwnego, albowiem nie dość że zwiększa prywatność, to pozwala uzyskać dostęp do bogatszej gamy treści w serwisach streamingowych takich jak. Ale po jaki VPN warto sięgnąć? Darmowy? A może jednak płatny oferujący nieco więcej możliwości? Tak się składa, żeprzygotował specjalną promocyjną ofertę, obniżającej koszt zakupu VPN-u o blisko 80%. Dlaczego warto z niej skorzystać? Powodów jest wiele.VPN, czyli(ang. Wirtualna Sieć Prywatna), to dość łatwy sposób ba zapewnienie sobie większego bezpieczeństwa i anonimowości w sieci. Jak działa? Na początku należy wspomnieć, że dostawca usług internetowych ma wgląd w całą aktywność swoich klientów – może prześledzić, jakie odwiedzają strony i wydobyć ich dane logowania do przeróżnych witryn. VPN tworzy bezpieczne, szyfrowane połączenie między urządzeniem, na którym jest zainstalowany, a serwerem docelowym. Dzięki niemu faktyczne IP użytkownika VPN jest ukryte, ten zyskuje nową, anonimową, „tożsamość” i nikt nie jest w stanie go śledzić.Oczywiście, ogromną zaletą VPNów jest też to, że umożliwiają dokonanie wirtualnej zmiany lokalizacji użytkownika. Oczywiście ten nie zmienia swojego położenia – serwer po prostu myśli, że znajduje się zupełnie gdzie indziej. To pozwala nam uzyskać dostęp do korzystniejszych ofert, na przykład w platformach cyfrowej dystrybucji czy dotyczących hoteli i lotów. Oczywiście, daje nam również możliwość odblokowania dodatkowych treści w platformach streamingowych takich jak Netflix, które normalnie nie są w Polsce dostępne.Na rynku nie brakuje darmowych programów VPN. Niemniej jednak, to, że nie płacimy za nie pieniędzmi nie oznacza, że nie płacimy za nie wcale. Takie VPNy zbierają cenne dane na nasz temat, które następnie są sprzedawane w celach zarobkowych. Zatem zdecydowanie bardziej godne polecenia są VPNy płatne, które faktycznie chronią nasze dane, a przy tym oferują więcej w kwestii funkcjonalności.Do VPNów godnych polecenia należy Ivacy VPN, który dla czytelnikówprzygotował wspomnianą. W jej ramach 5-letni plan VPN można kupić za jedyne 72 dolary. To daje w przeliczeniu 1,19 dolara, czyli niecałe 6 złotych miesięcznie.Co takiego Ivacy VPN oferuje? Cóż, jest to VPN, który wypada bardzo dobrze na tle konkurencji. Wspiera on wiele protokołów zabezpieczeń, korzysta z 256-bitowego szyfrowania i przede wszystkim sam nie rejestruje naszych danych i nas nie śledzi. Ivacy VPN nie ogranicza również w żaden sposób transmisji danych. Ivacy VPN to też jeden z najszybszych VPNów na rynku, co pokazują testy przeprowadzone przez platformę. Świetnie nadaje się on zatem do pobierania dużych plików, korzystania z platform streamingowych, czy grania w gry sieciowe. Ba, Ivacy VPN dba nawet o to, abyśmy pobierali na nasze urządzenia tylko te pliki, które są bezpieczne. Dzięki funkcji „” jest on w stanie nie dość, że analizować pliki, to usuwać złośliwe oprogramowanie w trakcie przesyłania danych, jeszcze zanim trafią na nasz dysk.Ivacy VPN umożliwia bezpieczne pobieranie plików. | Źródło: Ivacy VPNOgromną zaletą Ivacy VPN jest też to, że można korzystać z niego z niemal dowolnego urządzenia, a jego zasięg jest wielki za sprawą ponad 5700 serwerów zlokalizowanych w ponad 100 miejscach na świecie. Ivacy VPN jest obsługiwany na komputerach z systemami, urządzeniach z systemami, a nawet konsolach. Posiada on dedykowane aplikacje, a także własne rozszerzenia dla przeglądarek. Co najlepsze, w ramach jednego konta można korzystać z niego nawet na 10 urządzeniach jednocześnie.Aplikacja Ivacy VPN przeznaczona na komputery z systemami Windows. | Źródło: IvacyA co użytkownicy sądzą o Ivacy VPN? Najwyraźniej są z jego działania bardzo zadowoleni. Usługa jest bowiem dobrze oceniana w sklepach z aplikacjami takimi jak, a w serwisiejego średnica ocen wynosi aż 4,7/5.Jak wspomniałam, usługi typu VPN pozwalają odblokować dodatkowe treści w platformach streamingowych pokroju Netflix, normalnie niedostępne w Polsce. Jak wiadomo, biblioteka treści w tych serwisach różni się w zależności od regionu, a w niektórych krajach jest większa, podczas gdy w innych mniejsza. Na przykład, w Polsce składa się blisko 5000 tytułów, a w Stanach Zjednoczonych niemal 6000.Ivacy VPN pozwala uzyskać dostęp do biblioteki Netflixa z ponad 7 różnych regionów, w tymczy. Dzięki usłudze możemy zatem obejrzeć mnóstwo filmów i seriali, które w naszym kraju nie są przez Netflix oferowane.Ivacy VPN pozwala uzyskać dostęp do zagranicznej biblioteki Netflixa. | Źródło: mat. własneOczywiście, Netflix to nie jedyny popularny serwis VOD, który posiada ograniczenia regionalne. Ivacy VPN pozwala też jednak odblokować zagraniczną bibliotekę takich platform jakczyCo istotne, niektóre serwisy VOD nie pozwalają na używanie VPNów. W przypadku Ivacy VPN nie trzeba jednak przełączać się przed wejściem na nie z połączenia bezpiecznego na tradycyjne. To dlatego, że Ivacy VPN oferuje tak zwany, który pozwala zdecydować, jakie usługi mają być objęte połączeniem VPN, a jakie nie.Trzeba też po raz kolejny przypomnieć, że zastosowania VPN nie ograniczają się do serwisów streamingowych. Z pomocą Ivacy VPN możemy też na przykład uzyskać dostęp do korzystniejszych ofert wynajmu, rezerwacji pokojów hotelowych czy biletów lotniczych. Co jednak istotne, zanim skorzystamy z VPNu w danym celu, należy sprawdzić czy jest to zgodne z regulaminem danego serwisu, a ponadto zgodne z prawem.Podsumowując, Ivacy VPN to produkt, który oferuje bardzo wiele. Zapewnia prywatność i bezpieczeństwo w sieci, umożliwia szybkie pobieranie plików i streaming w najwyższej jakości, oddaje do dyspozycji użytkowników ogromną bazę serwerów i potencjalnych lokalizacji do wyboru, a ponadto posiada dedykowaną aplikację dostępną na wszystkich popularnych platformach.Jak widać, za tym, aby po Ivacy VPN sięgnąć, przemawia bardzo wiele. Przypominamy, że trwająca obecnie dedykowana promocja pozwala na zakupw cenie obniżonej o blisko 80 %, wynoszącej jedynie(to mniej niż 10 zł). Aby z niej skorzystać, wystarczy przejść tutaj Wpis powstał we współpracy z Ivacy