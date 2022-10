Intel zapowiedział następcę Thunderbolt 4

Co zaoferuje?

Nie tak dawnodokonała prezentacji nowego standardu portów USB – USB4 Version 2.0 , a później podzieliła się jego specyfikacją. Teraz Intel ujawnił zaś pierwsze informacje na temat następnej generacji standardu, następcy. Jak się okazuje, ma on oferować możliwości zbliżone do USB4 Version 2.0.Intel rzucił więcej światła na następcę Thunderbolt 4 (przynajmniej na razie nie użyto oficjalnie nazwy) w środę. Poinformowano wówczas, że ma on oferować dwukierunkową przepustowość złączy do 80 Gb/s (tak jak USB4 Version 2.0), ale w niektórych przypadkach ta będzie wzrastać do nawet 120 Gb/s. W jaki sposób?Nowy standard Thunderbolt ma być w stanie nadawać priorytet wysyłaniu danych. W rezultacie będzie on automatycznie przełączał się w tryb przepustowości „wysyłania” na poziomie 120 Gb/s, kosztem przepustowości "odbierania" sygnału, która ma spaść do 40 Gb/s. Ta funkcjonalność ma pozwolić na obsługę większej liczby monitorów jednocześnie.Thunderbolt nowej generacji będzie obsługiwał równieżorazi wspomniany już, zaprezentowany niedawno USB4 Version 2.0. Poza tym, będzie wstecznie kompatybilny ze standardem Thunderbolt 4 i ma bezproblemowo działać z obecnymi przewodamio długości do 1 metra.Jak można zauważyć, nowy standard Thunderbolt będzie bardzo podobny do standardu USB4 Version 2. Nic, dziwnego, zwłaszcza że standard USB 4 1.0 bazował na standardzie Thunderbolt 3. Intel wierzy jednak, że spójność standardu Thunderbolt nowej generacji zachęci producentów komputerów do jego adopcji., powiedział Jason Ziller z Intela.Intel zamierza ujawnić oficjalną nazwę standardu Thunderbolt nowej generacji, wraz z większą liczbą jego funkcji, w przyszłym roku. Kto wie, czy będzie on znany jako Thunderbolt 5, czy też podtyp standardu Thunderbolt 4.Źródło: Intel / fot. tyt. Intel