Nietuzinkowy realme C33 zadebiutował w Polsce

Jego atutem jest design.

Kluczowy jest tutaj design

Źródło: realme

Źródło: realme

Specyfikacja podstawowa, ale wystarczająca

Źródło: realme

Źródło: realme

Polska cena lekko za wysoka

realme szturmuje rynek tanich smartfonów, a najlepszym tego przykładem jest polska premiera modelu realme C33. Jest to już kolejny smartfon z tejże serii, która notabene wyróżnia się dość oryginalnym wzornictwem, a zarazem przystępną ceną. Czy i tym razem jest podobnie?Nie da się ukryć, że smartfony z rodziny realme C znacząco wyróżniają się na tle konkurencji pod względem designu. Wystarczy spojrzeć bowiem na realme C30 , czy też r ealme C35 . Oba modele testowaliśmy dla Was na serwisie, a zatem możecie spokojnie zapoznać się z ich recenzjami.Nie inaczej jest w przypadku debiutującego realme C33. Wygląda na to, że projekt tego telefonu jest inspirowany realme 9i 5G z tą jednak różnicą, że na tylnym panelu są tylko dwa obiektywy. Smartfon jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych – złotej i czarnej. Dodać jeszcze trzeba, że realme C33 ma grubość 8.3 mm, przy wadze 187 gramów.We włączniku zintegrowany został czytnik linii papilarnych. Warto zauważyć, że realme C30 takowego rozwiązania nie posiada i jedynym zabezpieczeniem jest rozpoznawanie twarzy.Model ten został wyposażony w dwa obiektywy na tylnym panelu z głównym obiektywem 50 MP, a drugi aparat ma raptem 0.3 MP i został zarezerwowany do płytkiej głębi ostrości. Warto zwrócić uwagę, że pierścienie dość mocno wystają ponad lico.Smartfon został wyposażony w akumulator o pojemności 5000 mAh, który już od dłuższego czasu uznawany jest za standard wśród smartfonów i to nie tylko marki realme. Mając na uwadze cenę za ładowanie będzie odpowiadać zasilacz o mocy raptem 10W. Takie ogniwo powinno zapewnić około dwa dni pracy.Sercem tego modelu jest SoC Unisoc Tiger T612, który bez dwóch zdań jest wytwarzany w dość przestarzałym procesie litograficznym 12 nm FinFET. Ma on ośmiordzeniowy procesor złożony z dwóch wydajnych rdzeni ARM Cortex A75 o taktowaniu do 1.8 GHz, jak również sześciu ARM Cortex [email protected] GHz. Do tego dochodzi jeszcze jednordzeniowy układ graficzny Mali-G57 MP1.realme C33 jest dostępny na polskim rynku w dwóch konfiguracjach sprzętowych. Model podstawowy jest wyposażony w 4 GB pamięci RAM. Urządzenie jest dostępne w opcjach 4 GB + 64 GB i 4 GB + 128 GB.Po wyjęciu z pudełka realme C33 pracuje pod kontrolą systemu Android 12 z interfejsem realme S. Oprogramowanie od realme w wersji S jest zarezerwowane dla tańszych urządzeń i ma ograniczoną funkcjonalność.Aktualnie w oficjalnym sklepie internetowym producenta, a także w sklepach z elektroniką użytkową realme C33 jest dostępny w cenie 799 złotych za wariant wyposażony w 64GB pamięci na dane i aplikacje. Wersja z podwojona pamięcią nie jest jeszcze dostępna.Źródło: realme / fot. tyt. realme