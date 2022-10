Takich zegarków, jak OPPO Watch SE poproszę więcej

Ma styl i dobre wyposażenie.

OPPO Watch SE to najnowszy smartwatch chińskiego producenta, który zdaje się mieć wszystko, czego oczekuje się od tego typu akcesoriów ubieralnych. Jeśli sugerowana cena detaliczna zostanie ustalona na przystępnym poziomie, to niewykluczone, że OPPO będzie miało w swojej ofercie bestseler.Najnowszy OPPO Watch SE został wyposażony w wyświetlacz typu AMOLED z warstwą szkła 3D, a prostokątna konstrukcja wygląda dość efektownie. Obraz prezentowany jest w rozdzielczości HD.Nie zabraknie oczywiście funkcji Always on Display, która korzystnie wpłynie na zużycie energii. Za czas pracy odpowiedzialny jest akumulator o nieznanej pojemności, który wg producenta ma wytrzymać do trzech dni przy codziennym użytkowaniu i wykorzystaniu wszystkich funkcji (eSIM, NFC, ciągłe monitorowanie tętna itp.) – jeśli realny czas pracy faktycznie zbliży się do deklarowanej wartości producenta, to bez dwóch zdań będzie to jeden z dłużej działających smartwachy z takim wyposażeniem.Mocnym akcentem wyposażenia zegarka jest oczywiście eSIM, który uwolni OPPO Watch SE od smartfona, gdyż ten będzie w stanie działać niezależnie. Możliwe będzie bowiem wykonywanie i odbieranie połączeń głosowych, czy też wysyłanie i odbieranie wiadomości. W przypadku komunikacji warto wspomnieć jeszcze o obecności modułu WiFi, a także NFC (nie ma informacji o płatnościach zbliżeniowych).Na wyposażeniu jest optyczny czujnik tętna, który stale monitoruje tętno w dzień i w nocy, mierzy je podczas ćwiczeń, a także umożliwia śledzenie stresu. Jest nawet monitorowanie tlenu we krwi. Nasycenie krwi tlenem (SpO₂) można wykonać w dowolnym miejscu i czasie, a do tego obsługuje ciągłe śledzenie podczas snu.Prawdopodobnie (nie ma jeszcze informacji na stronie) jest to zegarek z oceną wodoodporności 5ATM, co oznacza, że ​​można z nimi pływać (zanurzenie do 50 m) i brać prysznic, choć lepiej nie moczyć ich w gorącej wodzie. Do tego jeszcze zegarek ma ponad 100 trybów ćwiczeń.Mając na uwadze fakt, że zegarek zadebiutuje w Chinach, będzie pracował pod kontrolą ColorOS Watch 5.0. Nie wiadomo, czy smartwatch będzie działać na Wear OS , gdy zostanie wprowadzony na rynek międzynarodowy, a nawet czy wyjdzie poza Chiny. Niewykluczone jednak, że na dniach OPPO poinformuje, że nie ma w planach wprowadzenia OPPO Watch SE na rynek globalny, aczkolwiek byłaby to smutna wiadomość.Cena OPPO Watch SE zostanie ujawniona 20 października, kiedy to zegarek trafi do oficjalnej sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego producenta.Źródło: OPPO / fot. tyt. OPPO