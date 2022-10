Google wchodzi na całego w hardware. Wszystko to kosztem Asystenta

Firma zmienia strategię.



Google przygotowuje się do ogromnej zmiany, która może wpłynąć na strategię rozwoju całej firmy. CEO amerykańskiej korporacji, Sundar Pichai widzi w sprzęcie swoją nową szansę na rozwój oraz fluktuacje, które obecnie mają miejsce na rynku.



Źródła, które poinformowały o tej sytuacji serwis The Information donoszą również, że Google wchodząc bardziej w hardware chce zacząć konkurować z Samsungiem oraz Apple. Czy to wszystko się uda?



Będzie jeszcze więcej urządzeń od Google’a



The Information zdradza również, iż Google w ostatnim czasie poprzesuwało swoje priorytety oraz zmieniło nieco strategię produktową. Okazuje się, że firma nie inwestuje już tak dużo w rozwój Asystenta oraz Google TV, a także w oprogramowanie przeznaczone bezpośrednio do samochodów. O ile faktycznie dominacji Androida na rynku jako systemu operacyjnego nie da się złamać, tak sprzęty Google radzą sobie co najwyżej średnio.









Główne pytanie jest takie - czy Google widzi w swoich sprzętach swoiste “zabezpieczenie” na najbliższe lata na rynku? Niedawno firma zaprezentowała siódmą już generację smartfonów Pixel, ale nie jest jeszcze jasne, jak dokładnie wyglądają statystyki sprzedaży tych urządzeń. W 2021 roku Amerykanie sprzedali zaledwie 4,5 miliona swoich urządzeń. Taka liczba wypada dość blado przy tym, co obecnie proponuje konkurencja.