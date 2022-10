Nvidia TITAN RTX Ada Lovelace nie powstanie. Koniec serii TITAN i monopol GeForce?

Niedawno mogliście przeczytać o anulowaniu rynkowej premiery karty graficznej. W zasadzie sama Nvidia oficjalnie już zapowiedziała wspominane GPU, ale być może za sprawą negatywnego odzewu ze strony społeczności, postanowiła nie wprowadzać tego modelu. To nie znaczy, że całkowicie pójdzie do kosza. Według nieoficjalnych doniesień, powinien być przemianowany na Nvidia GeForce RTX 4070 Ti, co miałoby większy sens. Teraz następna grafika zdaje się mieć dość podobną historię.Jeszcze przed premierą pierwszych układów Ada Lovelace, według doniesień leakerów mówiło się też o pracach nad nowym TITANem (z 48GB VRAM i astronomicznym 800 W TGP) bazującym tym razem na właśnie wchodzącej do sklepów architekturze z RTX 4000. Znany branżowy komentator Kopite7kimi stwierdził, że jednak taka karta nigdy nie ujrzy światła dziennego. Nowym absolutnie flagowym modelem architektury stworzonej dla serii RTX 4000, będzie GeForce RTX 4090 Ti, a nie TITAN. Ponownie niekoniecznie cała praca powinna ulec zmarnowaniu, bo RTX 4090 Ti miałby po części bazować na anulowanym TITANie. Co ważne Nvidia oficjalnie nie zapowiedziała nowego TITANa, a informacji na jej temat dostarczali tylko leakerzy.

We won't see Titan of Ada Lovelace. — kopite7kimi (@kopite7kimi) October 17, 2022

Kolejna generacja grafik Nvidii bez TITANa może sugerować porzucenie tej linii GPU

Poza zmianami w kwestii pamięci, Nvidia GeForce RTX 4090 Ti miałby też znacznie mniejsze TGP od teoretycznego TITANa. Grafika RTX 4090 Ti podobno zostałaby wyposażona w chip GPU AD104-450 z 18176 rdzeni CUDA. To o 11 proc. więcej niż w już obecnym w sklepach modelu Nvidia GeForce RTX 4090. Naturalnie będzie się też charakteryzować wyższym TDP, szybszą pamięcią i większą ilością jednostek w stosunku do GeForce RTX 4090. Zieloni podobno już teraz pozyskują chipy w procesie binningowym dla GPU AD102, czyli podstawy RTX 4090 Ti.Seria Nvidia TITAN jest starsza niż podseria Nvidia GeForce RTX, choć oczywiście GeForce GTX ma o wiele dłuższą tradycję od TITANa. Jednak firma od prawie 4 lat nie zaprezentowała jakiegokolwiek nowego TITANa. Może to sugerować, że zieloni na dobre porzucają taki zamysł i najmocniejsze karty łączące w sobie profesjonalistów i gaming, a do tego wyposażone w dużo więcej pamięci niż GeForce, będą oferowane tylko w serii Quadro. Czy raczej byłej Quadro - obecnie ich oznaczenia, to także RTX, ale z alfanumerycznymi dopiskami, zamiast wyłącznie cyfr (np. Nvidia RTX A4000 vs gamingowa Nvidia GeForce RTX 3070).Źródło: videocardz / Foto tytułowe: Nvidia