AOC prezentuje szybki i niedrogi monitor do gier

Ciekawa propozycja dla graczy.

AGON by AOC 25G3ZM/BK

Dobrze wycenionych monitorów dla graczy nigdy za wiele. Na polski rynek trafiła właśnie kolejna propozycja od lubianego producenta tych urządzeń, a mianowicie firmy AOC. AGON by AOC wprowadził do sprzedaży 24,5-calowy monitor o oznaczeniu. Zwraca uwagę nie tylko atrakcyjną ceną, ale też bardzo wysoką częstotliwością odświeżania obrazu.to monitor dla graczy wyposażony w 24,5-calową matrycę Fast VA o rozdzielczości Full HD (1920x1080 pikseli) z podświetleniem WLED. Czas reakcji GtG określany jest na 1 ms, a MPRT na 0,5 ms. Kontrast statyczny to 3000:1, a jasność - 300 cd/m2.Zaletą matryc VA są oczywiście znacznie lepsze czernie niż w panelach typu IPS oraz wysoki współczynnik kontrastu. Gracze obawiający się smużenia charakterystycznego dla matryc wykonanych w tej technologii mogą ponoć być spokojni. Panel VA jest szybszy od klasycznej matrycy VA i niepożądany efekt ma zostać ograniczony do minimum.Ruchomy obraz na nowym monitorze AOC można dodatkowo wyostrzyć dzięki funkcji podświetlenia stroboskopowego Motion Blur Reduction. Polega ono na wyświetlaniu dodatkowej czarnej klatki obrazu między właściwymi klatkami. W ten sposób naśladowany jest sposób działania monitorów CRT, które są cenione za bardzo wyraźny obraz nawet przy dynamicznych scenach.Monitor AGON by AOC 25G3ZM/BK wspiera technologię Adaptive-Sync w zakresie od 48 do 240 Hz. Urządzenie oferuje jedno złącze DisplayPort 1.2 oraz dwa HDMI 2.0. Nie zabrakło regulacji pochylenia panelu w zakresie od -5 do +23 stopni oraz obrotu od -30 do +30 stopni. Użytkownicy preferujący korzystanie z uchwytów monitorowych mogą użyć otworów w standardzie VESA 100 x 100.Cena AGON by AOC 25G3ZM/BK wyniesie 1109 złotych, gdy urządzenie trafi do sklepów jeszcze w tym miesiącu.Źródło: AOC