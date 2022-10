Jesienne promocje Xiaomi i Redmi. Zobacz, co kupisz taniej

Wyprzedaż smartfonów Xiaomi i Redmi.

Xiaomi 11 Lite 5G NE. | Źródło: Instalki.plWyprzedaż dotyczy sklepu Mi-home.pl i obejmuje jedynie wybrane modele smartfonów. Każdy z niżej wymienionych modeli da się tam kupić także na raty 0%. Jaki dokładnie sprzęt przeceniono? Chodzi o urządzenia, Redmi 9C NFC, Redmi Note 11, Xiaomi 11 Lite 5G NE i Xiaomi 12 w kilku różnych wersjach.Obniżone ceny smartfonów Redmi i Xiaomi wynoszą odpowiednio:Oferta na smartfony Redmi 9C NFC i Xiaomi 12 obowiązuje do 3 listopada tego roku. Oferta na smartfony Xiaomi 11 Lite 5G NE i Redmi Note 11 obowiązuje do 20 października 2022 roku. Wszystkie promocje obowiązują do wyczerpania zapasów.Źródło: Xiaomi, zdj. tyt. Xiaomi 11 Lite 5G NE