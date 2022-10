Częściowa specyfikacja realme 10 i 10 Pro+ 5G ujawniona. Nie jest dobrze

realme 10 to regres.

realme 10 zawalczy o klienta ceną

realme 9 / Źródło: realme

realme 10 Pro+ 5G

realme idzie w złą stronę?

Mając na uwadze fakt, że seria realme 9 zadebiutowała na początku bieżącego roku i zarazem szybkie tempo wprowadzania nowości na rynek, już niebawem powinna zostać zaprezentowana nowa generacja smartfonów realme 10. Zanim jednak oficjalna prezentacja w internecie już pojawiły się doniesienia dotyczące dwóch modeli realme 10 i realme 10 Pro+ 5G. Czym zaskoczy nas jedna z najszybciej rozwijających się marek?Jeśli wierzyć w informacje opublikowane przez zagraniczne źródła, nadchodzący realme 10 będzie smartfonem przede wszystkim przystępnym cenowo z podzespołami, ktore pozwolą na płynna pracę urządzenia, ale nie zaoferują wysokiej wydajności, jakiej można oczekiwac od smartfonów w 2023 roku.Według Sudhanshu realme 10 będzie dostępny w kolorach Clash White i Rush Black. Podstawowy wariant realme 10 będzie miał raptem 4 GB pamięci RAM (zapewne typu LPDDR4X), ale kupujący będą mieli do wyboru 64 GB lub 128 GB pamięci na dane i aplikacje (UFS 2.2). Zapewne dojdzie do tego jeszcze wirtualizacja pamięci RAM, ale nie wpłynie to spektakularnie na szybkość działania smartfona i zarazem przywracania aplikacji z pamięci.Do tego smartfon ma zostać wyposażony w układ SoC MediaTek helio G99, który jest uaktualnieniem helio G88. Jego ogromnym atutem jest 6-nanometrow proces produkcyjny TSMC, którzy znacząco przekłada się na zmniejszony apetyt na energię. Składa się z ośmiordzeniowego procesora (2x ARMCortex-A76 o taktowaniu 2,2 GHz + 6x ARM Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ), jak również układu graficznego ARM Mali-G57 MC2. Będzie także wsparcie dla LTE.Warto dodać, ze MediaTek helio G99, został zaprezentowany w sierpniu i jest obecny między innymi w POCO M5 , Redmi 11 Prime i Infinix Note 12 Pro. Są to smartfony relatywnie tanie, dlatego też cena realme 10 nie powinna być zbytnio wygórowana.Smartfon ma być zasilany akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33W. Na tylnym panelu ma natomiast zagościć zestaw tylko dwóch obiektywów, a zatem tylko jeden z nich będzie użyteczny, a drugi to zapewne makro lub do płytkiej głębi ostrości.Z drugiej strony oczekuje się, że realme 10 Pro+ 5G zostanie wydany w wariantach kolorystycznych Hyperspace, Dark Matter i Nebula Blue. Są to te same warianty kolorystyczne, które są dostępne w przypadku realme 9 Pro+. Podobno będzie dostępny w trzech wariantach: 6 GB + 128 GB, 8 GB + 128 GB oraz 8 GB + 256 GB.Za wydajność w tym smartfonie ma odpowiadać nowy MediaTek Dimensity 1080 , który ma sprawdzoną i przetestowaną konfigurację dwuklastrową z dwoma rdzeniami ARM Cortex-A78 o taktowaniu dochodzącym do 2.6 GHz i sześcioma rdzeniami ARM Cortex-A55 z częstotliwością 2.0 GHz. Jest on wytwarzany przez TSMC w procesie litograficznym 6nm i wykorzystuje procesor graficzny ARM Mali G68 MP4. Na wyposażeniu jest również MediaTek HyperEngine 3.0, który pozwala użytkownikom grać w gry na jednej karcie SIM obsługującej 5G i obsługiwać połączenia telefoniczne za pośrednictwem drugiej.Obsługiwana jest pamięć LPDDR5 i dwupasmowa pamięć masowa UFS 3.1. MediaTek Dimensity 1080 może obsługiwać jeden czujnik aparatu 200 MP, co może sugerować, że realme 10 Pro+ 5G będzie pierwszym smartfonem firmy w takowy wyposażony.Niestety dalsze szczegóły dotyczące zastosowanych podzespołów, cen, a także daty premiery nie są jeszcze znane. Pewne jest natomiast, że jeśli doniesienia się potwierdzą, to realme 10 4G będzie sporym rozczarowaniem i zarazem regresem, względem realme 9 , który na tle konkurencji wyróżnia się możliwościami fotograficznymi. Do tego jeszcze ma kilka innych zalet, aczkolwiek jego największą wadą była początkowa cena, która przez wielu została uznana za wysoką.Być może tym razem realne nie chce popełnić tego błędu i dlatego też realme 10 będzie smartfonem dość zachowawczym. A może po prostu powoli kończą się pomysły na tanie i zarazem dobre smartfony? Zbyt wcześnie, aby to ocenić, dlatego też musimy czekać na kolejne doniesienia i oficjalną prezentację.Źródło: appuals Twitter @Sudhanshu1414 / fot. tyt. realme