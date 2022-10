MediaTek Dimensity 9200 z rdzeniem Cortex-X3 i potężnym GPU jeszcze w tym miesiącu

MediaTek zawstydzi Qualcomma.

Zapewne niewielu pamięta, że MediaTek rok temu jako pierwszy zaprezentował układ SoC wytworzony w 4nm procesie litograficznym opartym na technologii TSMC. Jakby tego było mało, był także pierwszym, który wykorzystał wysokowydajny rdzeń Cortex-X2 firmy ARM. A to wszystko i wiele więcej dobrego w układzie Dimensity 9000, który już w przyszłym miesiącu powinien doczekać się swojego godnego następcy. Plotka gości bowiem, że w listopadzie zadebiutuje niezwykle wydajny MediaTek Dimensity 9200.Kiedy MediaTek zyskiwał na popularności za sprawą tanich chińskich smartfonów, raczej nikt nie spodział się, że tajwański producent układów mobilnych będzie w stanie zbliżyć się popularnością do amerykańskiego Qualcomma, a już na pewno przegonić go z wykorzystaniem technologii. Teraz to już raczej nie dziwi i tak samo nie powinno dziać, ze nadchodzący MediaTek Dimensity 9200 ma zadebiutować przed Snapdragonem 8 Gen 2 i tym samym kolejny raz zyskać tytuł pierwszego na świecie SoC z najnowszymi piekielnie wydajnymi rdzeniami od ARM.Według wiarygodnego źródła, jakim jest Digital Chat Station, MediaTek Dimensity 9200 zadebiutuje w listopadzie, ale przed Snapdragonem 8 Gen 2, a zatem przed 15 listopada tego roku.Podobno będzie korzystał z rdzeni ARM Cortex-X3 i procesora graficznego Immortalis G715. Mając na uwadze fakt, że ARM Cortex-X3 ma zaoferować, aż 25% wzrost wydajności w porównaniu z Cortex-X2, najnowszy układ SoC firmy MediaTek będzie piekielnie wydajny. I choć na ten moment maksymalna częstotliwość taktowania rdzeni i architektura nie zostały jeszcze ogłoszone, mówi się, że wydajność chipsetu jest znacznie wyższa, niż oczekiwano.Najnowszy Dimensity nadal będzie wykonywany w 4 nm procesie litograficznym opracowanym przez TSMC i ma składać się z 8-rdzeniowego procesora, w którym oprócz rzeczonego już ARM Cortex-X3 mają pojawić się także rdzenie z obecnej generacji, a zatem ARM Cortex-A710 i ARM Cortex-A510. Jeśli faktycznie tak będzie, to wydajnościowo układ ten może być na równi pozycjonowany ze Snapdragonem 8 Gen 2, w którym rzekomo obecne będą identyczne rdzenie.Oczekuje się, że nadchodzący Dimensity 9200 będzie silnym bezpośrednim konkurentem dla układu Snapdragon 8 Gen 2, który ma zadebiutować w połowie listopada tego roku. Pierwszymi smartfonami wyposażonymi w najnowszego MediaTeka będą nadchodzące urządzenia z serii X90 firmy vivo i Find X firmy OPPO. Podobno te smartfony mają pojawić się pod koniec 2022 roku, a zatem SoC zostanie wykorzystany znacznie wcześniej niż jego poprzednik.MediaTek ostatnio zaprezentował swój najnowszy układ SoC Dimensity 1080 dla smartfonów klasy średniej ze wsparciem dla technologii 5G. SoC zadebiutuje w czwartym kwartale 2022 roku i wniesie ze sobą między innymi obsługę aparatów o rozdzielczości 200 MP. Szykuje nam się zatem wysyp tanich smartfonów w nadchodzącym roku, których głównym punktem sprzedaży będzie właśnie rzeczony moduł aparatu. Niemniej, ten SoC to nie tylko ulepszona fotografia, gdyż poprawiono również wydajność względem MediaTek Dimensity 920.Źródło: Weibo / fot. tyt. MediaTek