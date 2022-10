Apple pokazało iPada 10. generacji. Niejednemu się spodoba

Nowa generacja najpopularniejszych tabletów Apple.

Otrzymał nowy procesor, większy ekran i obudowy w nowych ładnych kolorach.już jest i kusi także nowszym niż w poprzedniku układem A14 Bionic oraz możliwością personalizacji. Jego nabywcy mogą bezpłatnie zamówić grawerunek łączący emoji, imiona, inicjały i cyfry. Wszystkie te "fajne rzeczy" mają jednak swoją cenę. Nowy iPad jest tańszy niż pokazane dziś iPad Pro 11 cali i iPad Pro 12,9 cala , ale trudno go nazwać tanim.Nowy iPad 10. generacji debiutuje w czterech przykuwających uwagę kolorach. No, uwagę przykuwają trzy z nich: niebieski, różowy i żółty. Srebrny pozostaje propozycją dla osób nie lubiących się wyróżniać.Najnowszy iPad wyposażono w ekran Liquid Retina o przekątnej 10,9 cala z podświetleniem LED, wykonany w technologii IPS i wyświetlający obraz w rozdzielczości 2360 x 1640 pikseli. Panel True Tone cechuje jasność na poziomie 500 nitów. Tenże wyświetlacz współpracuje z Apple Pencil 1. generacji.

„Nowa generacja iPada Pro przesuwa granice możliwości iPada, wprowadzając go w nowy wymiar wszechstronności, mocy i mobilności”

„Napędzany czipem M2 nowy iPad Pro zapewnia niesamowitą wydajność i najbardziej zaawansowane technologie, takie jak udoskonalona funkcja zbliżeniowa Apple Pencil, nagrywanie wideo ProRes, superszybka łączność bezprzewodowa i potężne funkcje systemu iPadOS 16. Nic nie może się z nim równać”.

Ceny iPada 10. generacji

iPad 10. generacji 64 GB (Wi-Fi) - 2899 złotych

- 2899 złotych iPad 10. generacji 256 GB (Wi-Fi) - 3899 złotych

- 3899 złotych iPad 10. generacji 64 GB (Wi-Fi + Cellular) - 3899 złotych

- 3899 złotych iPad 10. generacji 256 GB (Wi-Fi + Cellular) - 4899 złotych

Źródło: AppleMocy obliczeniowej tabletowi Apple dostarcza czip A14 Bionic z 6-rdzeniowym CPU, 4-rdzeniowym procesorem graficznym i 16-rdzeniowym systemem Neural Engine. Producent zapewnia o 20-procent większej mocy obliczeniowej procesora i o 10 procent wydajniejszym GPU niż w modelu poprzedniej generacji. Rewolucja? Drobna ewolucja - Apple ma przecież znacznie szybsze procesory. Do dyspozycji użytkownika oddano 64 lub 256 GB przestrzeni na dane - w zależności od wersji.Z tyłu znajdziemy pojedynczy aparat 12 Mpix z przysłoną f/1.8 i automatyczną stabilizacją obrazu. Można za jego pomocą nagrywać firmy w rozdzielczości 4K i płynności 60 klatek na sekundę. Aparat przedni to także matryca 12 Mpix, sparowana z obiektywem f/2.4 - także i tutaj nie zabrakło stabilizacji obrazu. W obu przypadkach stabilizacja dokonywana jest elektronicznie.Tablety Apple mają Wi-Fi 6 z MIMO, Bluetooth 5.2, a warianty Cellular także gniazdo na kartę nano-SIM/e-SIM z 5G. Face ID nie ma, gdyż ten zarezerwowany jest dla modeli PRO - jest za to Touch ID. Producent postawił tu na dwa głośniki stereo oraz dwa mikrofony- powiedział Greg Joswiak, starszy wiceprezes Apple w pionie Worldwide Marketing.Źródło: mat. własny - zrzut ekranuWbudowana bateria litowo-polimerowa o pojemności 28,6 Wh może być ładowana z maksymalną mocą 20 W - zasilacz jest dostępny w zestawie.iPad 10. generacji ma wymiary 248,6 x 179,5 x 7 milimetrów. W wersji Wi-Fi waży 477 gramów, w wariancie Wi-Fi + Cellular - 481 gramów.Nowy iPad 10. generacji będzie dostępny od 26 października, ale zamówienia można składać już teraz.Ceny Apple iPad 10. generacji wynoszą:Nowa wersja Apple Pencil (1. generacji) kosztuje 599 złotych i jest sprzedawana w zestawie z nową przejściówką z USB-C na Apple Pencil, która jest niezbędna do jego ładowania i sparowania. Sama przejściówka kosztuje 55 złotych.Nowe Magic Keyboard Folio zaprojektowane specjalnie dla nowego iPada jest dostępne w kolorze białym i cenie 1499 złotych.Nowe etui Smart Folio na nowego iPada kosztuje 499 złotych i jest dostępne w kolorze białym, czystego błękitu, arbuzowym i lemoniadowym.Źródło: Apple