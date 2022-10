Solidigm P44 Pro to superszybkie dyski SSD PCIe 4.0 dla wymagających

Coś dla pececiarza i konsolowca.

Solidigm P44 Pro - szybki dysk SSD M2

„Nasz flagowy konsumencki dysk SSD – P44 Pro – został stworzony w oparciu o naszą najnowocześniejszą technologię NAND. W połączeniu z potężnym oprogramowaniem Solidigm zapewnia wysoką wydajność, której oczekują użytkownicy korzystający z wymagających aplikacji. P44 Pro to jak dotąd najmocniejszy konsumencki dysk SSD wyprodukowany przez Solidigm, a także najlepszy dysk SSD dla entuzjastów na rynku”

„Ten dysk zapewnia szybkie uruchamianie i ładowanie oraz szybki zapis, czyli wszystkie parametry pożądane przez entuzjastów gier i twórców treści. Dzięki doskonałej wydajności energetycznej, P44 Pro minimalizuje throttling, który może być spowodowany przegrzaniem sprzętu – dzięki temu możliwe jest utrzymanie stałej szczytowej wydajności”.

Solidigm P44 Pro 512 GB - (7000/4700 MB/s)

Solidigm P44 Pro 1TB - (7000/6500 MB/s)

Solidigm P44 Pro 2TB - (7000/6500 MB/s)

„Wielokrotnie nagradzane komputery do gier firmy MAINGEAR bazują na szybkiej pamięci masowej, która oferuje najlepszą możliwą wydajność”

„Wprowadzając na rynek dysk P44 Pro, Solidigm przeniósł tę wydajność na wyższy poziom. Dyski SSD Solidigm, charakteryzujące się niesamowitą szybkością i niezawodnością wymaganą do zapewnienia wyjątkowych wrażeń podczas grania, są pierwszym wyborem dla naszych wstępnie skonfigurowanych komputerów stacjonarnych. MAINGEAR jest dumny ze współpracy z firmą o potwierdzonym dorobku w zakresie światowej klasy inżynierii rozwiązań pamięci masowej i cieszymy się, że możemy oferować dyski SSD Solidigm we wszystkich naszych produktach”.

Ceny Solidigm P44 Pro

Solidigm P44 Pro 512 GB - 79,99 dolarów (ok. 390 złotych + VAT)

Solidigm P44 Pro 1TB - 129,99 dolarów (ok. 635 złotych + VAT)

Solidigm P44 Pro 2TB - 234,99 dolarów (ok. 1145 złotych + VAT)

Firma Solidigm zaprezentowała wczoraj swój najnowszy dysk SSD M.2 NVMe PCIe 4.0. Model Solidigm P44 Pro kierowany jest dla najbardziej wymagających użytkowników komputerów osobistych, laptopów, a nawet konsol do gier. Wszystko ze względu na bardzo wysoką wydajność jego pracy.Solidigm P44 Pro to nośnik danych dostępny w trzech wariantach pojemności - 512 GB oraz 1 TB i 2 TB. Producent deklaruje, że Solidigm P44 Pro zapewnia sekwencyjną prędkość odczytu danych do 7000 MB/s. Prędkości zapisu różnią się w zależności od wersji. Tym samym dysk spełnia lub przewyższa wymagania techniczne Sony dla PlayStation 5. Jednocześnie należy pamiętać o tym, że Sony wymaga zastosowania radiatora w przypadku montażu wewnątrz konsoli. Zestawy SSD + radiator będzie można kupić u wybranych sprzedawców.– mówi Sanjay Talreja, główny dyrektor Client Storage Group.Solidigm P44 Pro korzysta z interfejsu PCI Express 4.0 x4 i protokołu NVMe 1.4. Dyski wyposażono w konstrolery SK Hynix ACNS075 oraz 176-warstwowe pamięci 3D TLC NAND. Nie zabrakło pamięci podręcznej DRAM LPDDD4.Parametry poszczególnych wersji dysków wynoszą (odczyt/zapis sekwencyjny):– mówi Wallace Santos, prezes i założyciel firmy MAINGEAR.Dyski Solidigm P44 Pro trafią do sprzedaży z końcem października bieżącego roku. Ceny Solidigm P44 Pro wyniosą:Ceny w złotówkach będą zapewne wyższe niż te wynikające z prostego przeliczenia dolarów na złotówki i doliczeniu VAT-u.Każdy z dysków zostanie objęty 5-letnią gwarancją.Źródło: Solidigm