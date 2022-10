Nowy Apple iPad Pro zaprezentowany w dwóch wersjach. Znamy polskie ceny

Najlepsze tablety na świecie?

Nowe iPady Pro 2022

iPad Pro 11 (Wi-Fi) - od 5199 złotych

- od 5199 złotych iPad Pro 11 (Wi-Fi + Cellular) - od 6199 złotych

- od 6199 złotych iPad Pro 12,9 (Wi-Fi) - od 7199 złotych

- od 7199 złotych iPad Pro 12,9 (Wi-Fi + Cellular) - od 8199 złotych

Apple Pencil (2. generacji) - 749 zł

Klawiatura Magic Keyboard dla iPada Pro 11 cali (kol. czarny, biały) - 1899 złotych

Klawiatura Magic Keyboard dla iPada Pro 12,9 cala (kol. czarny, biały) - 2199 złotych

Smart Keyboard Folio dla iPada Pro 11 cali - 1099 zł

Smart Keyboard Folio dla iPada Pro 12,9 cala - 1199 zł

Etui Smart Folio dla iPada Pro 11 cali (kol. czarny, biały, morski) - 499 złotych

Etui Smart Folio dla iPada Pro 12,9 cala (kol. czarny, biały, morski) - 629 złotych

Apple zaprezentowało dziś nowe przystawki telewizyjne Apple TV 4K z obsługą HDR10+, ale nie tylko ten sprzęt. Cichej premiery doczekał się także nowy iPad Pro oraz całkowicie przeprojektowany iPad w czterech efektownych kolorach. W tym wpisie poznacie bliżej oba nowe iPady Pro. Oto iPad Pro 11 cali i iPad Pro 12,9 cala.Apple zachwala najnowszego iPada Pro 2022, zwracając uwagę na wykorzystywany przezeń nowy czip Apple M2, "nową jakość funkcji zbliżeniowej Apple Pencil" oraz obecność modułu Wi-Fi 6E i rejestrowanie materiałów wideo ProRes. Producent z Cupertino podkreśla przy tym, że najnowszy iPad Pro to także "najbardziej zaawansowany wyświetlacz mobilny na świecie". Jednocześnie warto wiedzieć o tym, że do sprzedaży trafią warianty iPad Pro 11 cali i iPad Pro 12,9 cala.to sprzęt nieco bardziej zaawansowany, wyposażony w 12,9-calowy ekran Liquid Retina XDR z podświetleniemw technologii IPS. System podświetlenia z 2596 strefami imponuje. Rozdzielczość matrycy True Tone z technologią ProMotion wynosi 2732 x 2048 pikseli. Jasność w trybie SDR to maksymalnie 600 nitów, w XDR rośnie do 1000 nitów na całym ekranie i do 1600 nitów szczytowo dla treści HDR.postawiono na ekran z podświetleniem LED w technologii IPS, o rozdzielczości 2388 x 1668 pikseli. Jasność wyświetlacza True Tone z ProMotion jest tutaj skromniejsza i wynosi w trybie SDR 600 nitów. Innych wartości nie podano.Oba urządzenia napędza czipz 8-rdzeniowym CPU, 10-rdzeniowym GPU i 16-rdzeniowym systemem Neural Engine. Obie wersje iPad Pro 2022 są sprzedawane w wersjach z 128, 256, 512 GB oraz 1, 2 TB pamięci na dane. Te z 128, 256 i 512 GB pamięci mają 8 GB pamięci RAM, pozostałe - 16 GB. Uwagę zwraca system czterech głośników.Każde z urządzenia ma system aparatów z obiektywem szerokokątnym (12 Mpix, f/1.8) i ultraszerokokątnym (10 Mpix, f/2.4, 2-krotnym zoom optyczny). Producent chwali się nagrywaniem wideo 4K w zakresie 24 do 60 klatek na sekundę, przy czym ProRes dotyczy tryb 4K 30 kl./sekundę. Wideo z ciągłym autofokusem jest, stabilizacja obrazu również jest - nie wiadomo tylko czy optyczna. I tak, sprzęt wspiera Face ID.Do sprzedaży trafią wersje z Wi-Fi oraz Wi-Fi i łącznością 5G. Nie zabrakło modułów Wi-Fi 6E z 2x2 MIMO oraz Bluetooth 5.3. Warianty z łącznością 5G wspierają 4x4 MIMO i Gigabit LTE z 4x4 MIMO i LAA. Jest nano SIM, jest też eSIM.Od strony łączności urządzenia oferują port Thunderbolt / USB 4 z obsługą ładowania, DisplayPort, Thunderbolt 3 (do 40 Gb/s), USB 4 (do 40 Gb/s) i USB 3.1 gen 2. (do 10 Gb/s).Bateria w iPad Pro 12,9 cala ma pojemność 40,88 Wh, zaś w modelu iPad Pro 11 cali - 28,65 Wh. Czas pracy na baterii wynosi ok. 10 godzin przeglądania internetu przez sieć Wi-Fi lub oglądania wideo dla modelu Wi-Fi oraz do 9 godzin przeglądania internetu przez sieć komórkową dla modeli Wi-Fi + Cellular.Wymiary iPad Pro 11 cali to 247,6 x 178,5 x 5,9 mm przy masie 466 g (Wi-Fi) lub 468 g (Wi-Fi + Cellular). W przypadku iPad Pro 12,9 cala wymiary wynoszą 280,6 x 214,9 x 6,4 mm przy masie 682 g (Wi-Fi) i 684 g (Wi-Fi + Cellular).Ceny iPad Pro 12,9 i iPad Pro 11 wynoszą w Polsce:Ceny akcesoriów dla nowych tabletów wynoszą:Źródło: Apple