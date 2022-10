Apple zaprezentowało Apple TV 4K. Polskie ceny miło zaskakują

Dwie wersje ciekawego urządzenia.

Apple TV 4K to przystawka do TV klasy premium

Wbrew obiegowej opinii Apple ma w swojej ofercie sprzęt wyceniony naprawdę atrakcyjnie nawet jak na kieszenie Polaków. Jednym z takich urządzeń są te z serii. Producent z Cupertino dziś zaprezentował najnowszego jej przedstawiciela.nowej generacji to najwydajniejsze jak dotąd urządzenie tego producenta, z czipemi obsługą zawartości HDR10+, które ma przenieść to, co najlepsze w Apple na największy ekran w domu.Firma Apple zaprezentowała dziś najnowszą generację przystawek telewizyjnych Apple TV 4K, wyposażonych w czip A15 Bionic. Ma on zapewnić szybsze i płynniejsze niż do tej pory działanie, co przekłada się m.in. na sprawniejszą obsługę gier. Producent zapewnia, że CPU jest szybszy nawet o 50 procent od tego w sprzęcie poprzedniej generacji, a układ graficzny zapewnia o 30 procent większą moc obliczeniową.Zaprezentowano łącznie dwie konfiguracje Apple TV 4K. Pierwsza z Wi-Fi i 64 GB pamięci na dane oraz druga ze 128 GB pamięci na pliki oraz Wi-Fi i gigabitowym Ethernetem. Atutem drugiego z wariantów jest technologia Thread, czyli protokół sieci mesh umożliwiający podłączenie jeszcze większej liczby akcesoriów inteligentnego domu.Apple TV 4K obsługuje teraz technologie Dolby Vision oraz HDR10+, co z pewnością spodoba się miłośnikom filmów i seriali. Do tego melomani docenią technologie dźwięku Dolby Atmos, Dolby Digital 7.1 i Dolby Digital 5.12.W zestawie z Apple TV 4K sprzedawany jest elegancki pilot Siri Remote. Sprzęt działający w oparciu o tvOS jest oczywiście ściśle zintegrowany z innymi urządzeniami i usługami Apple.Na Apple TV 4K można korzystać chociażby zi bogatej oferty ponad 100 000 filmów i seriali. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby korzystać z subskrypcji na ulubionych platformach streamingowych, jak Netflix Amazon Prime Video i innych. Naturalnie sprzęt obsługuje też Apple Music, Apple Arcade i Apple Fitness+.- powiedział Bob Borchers, wiceprezes Apple w pionie Worldwide Product Marketing.Nowe urządzenia Apple TV można zamówić już teraz. Wszystkie zamówienia zostaną zrealizowane 4 listopada. Ceny Apple TV 4K w Polsce wynoszą:Drogo? Wcale nie. Ceny są porównywalne do przystawek premium NVIDIA Shield TV.Źródło: Apple