Jaki smartfon za 500 zł? Porównujemy Redmi 9A, Moto E20, Realme C11 (2021)

Producenci nie zapomnieli o złączach audio 3.5 mm. Patrząc na tył smartfonów zauważymy nieznacznie wystające wyspy z aparatami. Moto E20 jako jedyny smartfon w zestawienie posiada wbudowany skaner linii papilarnych. W dodatku tylko Motorola wyszła z prehistorii i zastosowała złącze USB-C do ładowania i transferu danych. Niestety smartfony od Xiaomi i realme wspierają leciwe microUSB.W zestawach sprzedażowych zabrakło etui, otrzymujemy jedynie ładowarki i przewody zasilające.Od smartfonu w tak niskiej cenie trudno oczekiwać fenomenalnego ekranu. Wszystkie panele wykonano w technologii IPS LCD o podobnych parametrach. Cechą wspólną jest rozdzielczość na poziomie 720 x 1600 pikseli. To rozsądna wartość, przy tak ograniczonych zasobach sprzętowych i wyższej rozdzielczości, płynność smartfonów byłaby na absolutnie niskim poziomie.Jasność wszystkich paneli jest zbliżona, jednak mam wrażenie, że to ekran w realme świeci najlepiej. Różnice są jednak subiektywne, najgorzej wypada sprzęt Xiaomi. Wszystkie smartfony wspierają tryb ciemny, jest też możliwość wyboru profilu wyświetlanych kolorów.Na pokładzie omawianych urządzeń znajdziemy podstawowe moduły łączności, jak Wi-Fi 802.11 b/g/n. W teście pobierania danych po Wi-Fi wyniki były następujące: Moto 31,92 Mb/s, Redmi 25,71 Mb/s, realme 21,24 Mb/s. Warto też nadmienić, że realme C11 wspiera Bluetooth 4.2, natomiast dwa pozostałe smartfony Bluetooth 5.0.Podczas testów nie zauważyłem problemów z łącznością GPS. Wszystkie smartfony doprowadziły mnie do celu podczas nawigacji w trybie samochodowym (poruszałem się po mieście i na trasach podmiejskich).Brzmienie smartfonów jest na podobnym poziomie za sprawą pojedynczego głośnika umieszczonego na dolnej krawędzi obudowy w przypadku Moto i Redmi. realme postanowiło przenieść głośnik na tył obudowy, zatem jeżeli smartfon leży płasko na biurku, dźwięk będzie mocno stłumiony. Jest też zaleta tego rozwiązania - trzymając smartfon w pozycji horyzontalnej, nie będziemy blokować dźwięku dłonią.W przypadku tak tanich smartfonów kluczowa jest odpowiednia optymalizacja oprogramowania, aby ograniczone zasoby radziły sobie z obsługą coraz bardziej wymagających aplikacji.Za wydajność Redmi 9A odpowiada procesor MediaTek MT6762G Helio G25 (12 nm), Motorola postawiła na chip Unisoc T606 (12 nm), a realme na Unisoc SC9863A (28nm). Wszystkie omawiane smartfony dostępne są wariancie pamięci 2/32GB (eMMC 5.1) i bazują na Androidzie 11.Aktualizacje bezpieczeństwa Androida w Moto pochodzą z marca 2022, Xiaomi ma poprawki z sierpnia 2022, a najnowsze łatki wgrało realme (wrzesień 2022).Różnice w płynności działania interfejsu są znaczące. Najbladziej wypada Xiaomi. Nakładka MIUI 12.5.5 wyraźnie spowalnia urządzenie. Praktycznie na każdym roku widać "zamulanie" oprogramowania. W dodatku Xiaomi postanowiło zainstalować multum niepotrzebnych aplikacji. Motorola oraz realme wypadaj zdecydowanie lepiej.Różnica jest niewielka, ale z otwieraniem aplikacji najszybciej radzi sobie Motorola. Podobnie jest z grami. Widać, że niemal czysty Android jest dobrze zoptymalizowany, a dzięki temu smartfon może działać płynnie.Motorola oferuje baterię o najniższej pojemności (4000 mAh), podczas gdy w konkurencyjnych "słuchawkach" zastosowano ogniwo 5000 mAh. W teorii to spora różnica, ale praktyka pokazuje, że bateria w Moto wcale nie jest gorsza. Dobry czas na jednym ładowaniu wszystkich omawianych smartfonów to zasługa nieobciążających podzespołów i odpowiednio dobranej rozdzielczości ekranów. Wyniki są imponujące i trudno szukać porównywalnych osiągów w znacznie droższych i wydajniejszych telefonach. Naładowałem telefony do 100% i sprawdziłem czas dotwarzania filmów na YouTube. Po 4 godzinach i 10 minutach odtwarzania poziom akumulatora w Moto i Redmi spadł do 73%, a poziom w realme wskazywał 70%. Stawka jest zatem bardzo wyrównana.Kupując smartfon za 500 zł nie należy oczekiwać cudów pod względem fotografii mobilnej. Okazuje się jednak, że smartfony w tej cenie nadają się do okazjonalnego pstrykania, pod warunkiem, że robimy to przy dobrym świetle.Moto E20 wyposażono w aparat 13 Mpx (f/2,2, 1,12 μm) + czujnik głębi 2 Mpx (f/2,4, 1,75 μm) + 5 Mpx (f/2,2, 1,12 μm) ma froncie. Xiaomi postawiło na obiektyw 13 MP (ƒ/2,2, AF, FoV 74°) + 5MP (ƒ/2,2, 83° FOV) z przodu, a realme oferuje aparat główny 8 MP (przysłona f/2.0) i 5 MP (przysłona f/2.0) do selfie.Poniżej możecie obejrzeć zdjęcia wykonane omawianymi smartfonami.