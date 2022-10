Robot sprzątający z bazą Roidmi EVA teraz w promocyjnej cenie

Wszechstronny robot sprzątający.

Kup Roidmi EVA w atrakcyjnej cenie

ROIDMI-EVA

Roidmi EVA od początku swojego istnienia wzbudzał szerokie zainteresowanie o czym świadczy chociażby wielki sukces produktu na platformie crowdfundingowej Indiegogo. Obecnie robot dostępny jest w promocyjnej cenie, dzięki czemu można go dorwać zaJak przystało na wszechstronnego robota, EVA to urządzenie które automatycznie mopuje, myje i zbiera kurz z podłogi. Co więcej, aby rozwiązać problem z śladami po brudnym mopie, Roidmi EVA została wyposażona w system samooczyszczenia. Korzystając z aplikacji na smartfony możemy ustawić czas (6, 10 lub 12 minut), po którym robot automatycznie wróci do stacji dokującej by wyczyścić mopa i ponownie wróci do pracy. Moduł mopujący jest myty kilkanaście razy by zapewnić jego czystość.Gdy robot ukończy sprzątanie mieszkania, wróci on do stacji dokującej by pozbyć się zebranego kurzu. Stacja automatycznie zassa zebrany kurz do dedykowanego worka. Cały proces trwa 12 sekund. Jak podaje producent, 3 litrowy worek może pomieścić do 60 dni kurzu i nieczystości. Aplikacja przypomni nam o konieczności wymiany worka.Roidmi EVA równocześnie zamiata i mopuje podłogę dzięki czemu urządzenie czyści mieszkanie lepiej niż inne roboty sprzątające. Przednia część robota zajmuje się sprzątaniem zaś tył odpowiedzialny jest za mopowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik nie musi wymieniać modułu zamiatania na moduł mopowania.Roidmi EVA mopuje podłogę z siłą nacisku 12 N dzięki czemu jest w stanie usunąć nawet najbardziej uparte plamy. Pojemna bateria zapewniająca do 228 minut pracy pozwala wyczyścić za jednym zamachem nawet duże pomieszczenia.Urządzenie korzysta z laserowej nawigacji LDS4.0 dzięki czemu nie tylko wyczyści każdy zakamarek pomieszczenia, ale też bez problemu ominie każdy mebel, który stanie na jego drodze. Robot Roidmi EVA może być także sparowany z asystentem głosowym Alexa za pomocą aplikacji, można wydawać mu polecenia głosowe lub nakazać mu sprzątać w określonym miejscu. EVA jest w stanie mapować wielopoziomowe mapy pomieszczeń dzięki czemu sprawdzi się nawet w domach kilkukondygnacyjny lub willach.Obecnie robot sprzątający Roidmi EVA dostępny jest w atrakcyjnej cenie na stronie al.to . Korzystając z kodumożemy kupić robota za jedyne 3099 zł Źródło: Roidmi