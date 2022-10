moto e22s to kolejny przedstawiciel serii. Jest ładny i tani zarazem

Ma w sobie to coś.

Specyfikacja moto e22s

Cena i dostępność

W połowie września tego roku Motorola zaprezentowała dwa smartfony należące do serii moto e - moto e22 i moto e22i. Te propozycje z segmentu budżetowego są najnowszą generacją urządzeń i są dostarczane z zestawem konkurencyjnych podzespołów dla przedziału cenowego. Teraz dołącza do nich trzeci model: moto e22s, który nie jest już tak spójny pod względem designu, aczkolwiek podzespołów i owszem.Nowy smartfon jest dostępny w bardzo przystępnej cenie i oferuje nowoczesny design oraz przyzwoite podzespoły. Więc bez dalszej zwłoki zapraszam do dalszej części artykułu, aby zapoznać się z pełną specyfikacją wraz ze szczegółami dotyczącymi cen i dostępności.Dzięki zastosowaniu 6.5-calowego wyświetlacza o rozdzielczości HD+ i częstotliwości odświeżania 90 Hz, która dostosowuje częstotliwość odświeżania ekranu od 90 Hz do 60 Hz, gdy włączony jest tryb automatyczny, można liczyć na przyjemne wrażenia podczas oglądania wielu treści. Matryca wykonana została w technologii IPS i charakteryzuje się proporcjami 20:9. Kamera do Selfie o rozdzielczości 8MP została umieszczona centralnie w górnej części w dedykowanym otworze.Na tylnym panelu umieszczono aparat główny 16MP z technologią AI, a także obiektyw wyposażony w czujnik głębi i przednią kamerę do robienia selfie w mediach społecznościowych. W oprogramowaniu jest także funkcja Dual Capture, która umożliwia jednoczesne robienie zdjęć lub nagrywanie filmów przednim i tylnym aparatem. Nie zabrakło oczywiście Time Lapse, aby przechwytywać treści w nowy sposób.Sercem tego smartfona pracującego pod kontrolą Androida 12 z interfejsem Motoroli jest układ MediaTek helio G37 i współpracuje on tylko z jednym wariantem pamięci RAM i pamięci masowej — z pamięcią 4 GB i pamięcią wewnętrzną 64 GB (pamięć jest rozszerzalna poprzez wykorzystanie czytnika microSD obsługującego karty o pojemności do 512GB). Za energię odpowiedziany jest akumulator o pojemności 5000 mAh ze standardową prędkością ładowania o mocy 10 W (ładowarka jest w zestawie sprzedażowym).Na wyposażeniu jest również wiele dodatkowych rozwiązań — takich jak głośniki stereo z certyfikatem Dolby Atmos. Zamontowany z boku czujnik odcisków palców ma również funkcję podwójnego dotknięcia, która może uruchamiać konfigurowalne skróty do aplikacji. Standardowo już w przypadku Motoroli, moto e22s ma obudowę odporną na zachlapania z powłoką hydrofobową (IP52). Smartfon ma wymiary 163.95 x 74.94 x 8.49 mm i waży 185 g.Smartfon moto e22s będzie dostępny w dwóch kolorach: Aco Black i Arctic Blue i będzie dostępny początkowo w sugerowanej cenie detalicznej 10999 rupii indyjskich (około 650 zł). Sprzedaż wystartuje 22 października i to od razu z promocją, dzięki której nowość Motoroli będzie można nabyć za 8999 rupii indyjskich, co daje po przeliczeniu około 534 zł.Bez dwóch zdań cena jest bardzo atrakcyjna i z pewnością, gdyby model ten trafił do Polski za podobne pieniądze, to spotkałby się z bardzo ciepłym przejęciem, a konkurencja miałaby dość poważnego rywala.Źródło: Motorola / fot. tyt. Motorola