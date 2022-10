Snapdragon 8 Gen 2 potwierdzony w Geekbench. Zasili co najmniej jeden wariant Galaxy S23

Potężny układ przetestowany.

Im bardziej zbliżamy się do końca roku, tym plotki na temat nowej generacji smartfonów Samsung przybierają na sile. Tym razem jednak nie są to już tylko plotki, a potwierdzone informacje pochodzące bezpośrednio z bazy danych Geekbench, dzięki którym otrzymujemy kilka kluczowych szczegółów i to nie tylko na temat standardowego wariantu Galaxy S23, ale również układu Snapdragon 8 Gen 2 firmy Qualcomm.Jak wieść gminna niesie Samsung chce w serii Galaxy S23 wykorzystać procesory Snapdragon nowej generacji firmy Qualcomm na całym świecie, porzucając własne rozwiązania, a mianowicie jednostki Exynos. Chociaż nie ma jeszcze na to oficjalnego potwierdzenia, pewne jest, że amerykańskie warianty nadchodzących flagowców Galaxy na pewno nie przejdą na Exynos, co raczej nie powinno nikogo dziwić. Podstawowy model Galaxy S23 dla USA o nomenklaturze SM-S911U pojawił się w ostatnim czasie w Geekbench, pozostawiając nie tylko ślad o sobie, ale również jednostce go napędzającej. Co zatem wiemy o nadchodzącym Snapdragonie 8 Gen 2, który w momencie listopadowej premiery zastąpi obecnego Snapdragona 8+ Gen 1?Samsung SM-S911U, ma zostać wyposażony w ośmiordzeniowy procesor o nazwie kodowej Kalama. To nic innego jak nadchodzący Snapdragon 8 Gen 2 firmy Qualcomm, który ma pojedynczy rdzeń główny o częstotliwości taktowania dochodzącej do 3.36 GHz, cztery rdzenie wysokiej wydajności taktowane 2.80 GHz i trzy energooszczędne rdzenie, których taktowanie zatrzymuje się na 2.02 GHz. Prawdo dobnie będą to rdzenie Cortex-X3, Cortex-A710 i Cortex-A510 firmy ARM. Geekbench ujawnia również układ graficzny Adreno 740. Nowy chipset powinien również pochwalić się ulepszonym NPU (jednostką przetwarzania neuronowego).Te informacje potwierdzają się z doniesieniami z września tego roku, kiedy to Digital Chat Station ujawnił, że Snapdragon 8 Gen 2 będzie miał wariant o ultrawysokiej częstotliwości z zegarem od 3.4 do 3.5 GHz. Dla porównania rdzeń Prime w układzie SoC Snapdragon 8+ Gen 1 działa z częstotliwością 3.19 GHz. To jednak nie koniec ulepszeń, gdyż GPU również odnotuje znaczną poprawę w porównaniu do swojego poprzednika. Ekstremalna wydajność GPU we flagowych urządzeniach z Androidem w końcu ma dorównać wydajności chipów Apple z serii A.Snapdragon 8 Gen 2 w dalszym ciągu (jak poprzednik) będzie wytwarzany w 4 nm procesie litograficznym opracowanym przez TSMC.Testowany wariant Samsunga Galaxy S23 w GeekBench występował z 8 GB pamięci RAM. Niewykluczone, że będzie to jedyny wariant pamięci RAM, jak ma to miejsce w przypadku obecnej generacji, gdzie podstawowy Galaxy S22 również ma pamięć RAM o takiej samej wielkości.Smartfon zadebiutuje z Androidem 13 po wyjęciu z pudełka, wraz z najnowszą wersją oprogramowania koreańskiej firmy One UI.Ten zestaw pozwolił uzyskać 1524 punkty w teście jednordzeniowym i 4597 punktów w teście wielordzeniowym na Geekbench v5.4.4. I choć nie są to jeszcze wartości zapierające dech w piersiach, to jednak są bardzo przyzwoite, zważywszy na fakt, że patrzymy najprawdopodobniej na smartfon we wczesnej fazie rozwoju, w którym to jednostka napędzająca nie została jeszcze odpowiednio zoptymalizowana pod kątem zastosowanych podzespołów.W nadchodzących tygodniach z pewnością powinniśmy zobaczyć więcej takich testów porównawczych dla nowych flagowców Samsunga.Oczekuje się, że następca niezwykle wydajnego Snapdragona 8+ Gen 1 ma zostać zaprezentowany już 15 listopada podczas wydarzenia Snapdragon Summit. Pozostało zatem już naprawdę niewiele czasu. Będzie to bardzo ważną premiera, gdyż układ ten zapowiada się bardzo obiecująco i zostanie wykorzystany w wielu flagowych smartfonach.Podobno zagości w następcy OnePlus 10 Pro , choć nie będzie on pierwszym urządzeniem ze Snapdragonem 8 Gen 2, który pojawi się na rynku. Krążą bowiem plotki, że Xiaomi może w listopadzie zaprezentować Xiaomi 13 i 13 Pro z SD8G2 na pokładzie.Źródło: geekbench.com / fot. tyt. Qualcomm