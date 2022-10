iPhone 14 Pro Max deklasuje konkurencję. Kategoria? Czas pracy na baterii

Nie ma sobie równych

iPhone 14 Pro Max - czas pracy na baterii

iPhone 14 Pro Max: 19 godzin i 5 minut

iPhone 14 Pro: 16 godzin i 18 minut

Pixel 7 Pro: 14 godzin i 19 minut

Pixel 7: 13 godzin i 56 minut

Galaxy S22 Ultra: 13 godzin i 17 minut

Pixel 6 Pro: 13 godzin i 13 minut

iPhone 14 Pro Max: 11 godzin i 0 minut

Pixel 7 Pro: 9 godzin i 39 minut

iPhone 14 Pro: 9 godzin i 14 minut

Pixel 7: 9 godzin i 13 minut

Pixel 6 Pro: 9 godzin i 10 minut

Galaxy S22 Ultra: 7 godzin i 27 minut

Pojemność baterii smartfonów w teście niektórych zaskoczy

iPhone 14 Pro Max: 4323 mAh

iPhone 14 Pro: 3200 mAh

Galaxy S22 Ultra: 5000 mAh

Pixel 7 Pro: 5000 mAh

Pixel 7: 4355 mAh

Pixel 6 Pro: 5000 mAh

iPhone 14 Pro Max najlepszy jest i basta. Mówię to ja, jego posiadacz, osoba od 14 lat użytkująca dziesiątki urządzeń z Androidem. Oczywiście piszę to pół żartem, ale również. To sprzęt z najwyższej półki, co czuć na każdym etapie jego obsługi. Najlepszy z najnowszych smartfonów Apple deklasuje konkurencję pod naprawdę wieloma względami, ale absolutniew kwestii długości czasu działania na baterii. Dowiódł tego kolejny test.Widziałem już co najmniej kilka testów porównujących czas pracy na baterii najnowszych smartfonów. W każdym wygrywał iPhone 14 Pro Max, niezależnie od doboru sprzętu od innych producentów. Najnowszy sprawdzian przeprowadzili dziennikarze serwisu Phonearena, którzy chcieli zweryfikować to, jak na tle popularnych flagowców wypadną nowe Google Pixel 7 i Pixel 7 Pro . Tak, te same, które w Polsce sprzedawane są w nieoficjalnych kanałach w kosmicznych cenach Smartfony Apple zdeklasowały rywali. iPhone 14 Pro Max wygrał rywalizację, wyprzedzając w jednym teście iPhone 14 Pro, a w drugim Pixela 7 Pro.W pierwszym z testów sprzęt Apple nie miał sobie równych. Symulowano w nim typowe przeglądanie zasobów sieci, gdzie propozycje firmy z Cupertino mocno wyprzedziły urządzenia od Google oraz Samsunga. Baterie poszczególnych telefonów rozładowały się tu w czasie:Drugi test polegał na odtwarzaniu tego samego filmu na YouTube aż do rozładowania baterii przy jasności ekranu ustawionej początkowo na 100 procent, a później zmieniającej się w zależności od trybu oszczędzania energii. Tutaj dwa smartfony Apple rozdzielił Google Pixel 7 Pro.Smartfony iPhone słyną z baterii o niewielkiej na tle konkurencji pojemności i nie inaczej było także w tym porównaniu. Dwa flagowce Apple, uzyskujące czołowe wyniki, miały zdecydowanie najmniej pojemne baterie. Były to przy tym najwydajniejsze z testowanych smartfonów! Zobaczcie, ile znaczy optymalizacja oprogramowania i dopracowanie kwestii energetycznych procesora...Pojemności baterii smartfonów wykorzystanych w teście wynoszą:Czy ktoś jest zaskoczony tymi wynikami?Źródło: YouTube