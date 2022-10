Specyfikacja Samsung Galaxy S23 już w sieci. Nadciąga ważna zmiana

Co Wy na to?

Samsung zaprezentuje swoje nowe smartfony Galaxy S23 zapewne w lutym 2023 roku, zgodnie z tradycją. Do tego czasu minąć muszą jeszcze cztery długie miesiące - to doskonały czas na wszelkiego rodzaju przecieki dotyczące rzeczonych urządzeń. Ten najnowszy zdradza ich cząstkową specyfikację oraz kluczowe informacje dotyczące baterii. Czy Samsung Galaxy S23 jako pierwszy ze smartfonów bez "Plusa" w końcu legitymował się będzie czasem działania na baterii, który będzie można określić inaczej niż słowami "żenująco krótki"?Urządzenia z serii Samsung Galaxy S22 były zdaniem wielu osób śledzących technologiczne premiery odgrzewanymi kotletami. Trudno się dziwić takim opiniom, bowiem nie wniosły one absolutnie niczego przełomowego do oferty lubianego południowokoreańskiego producenta. Odmiennie sytuacja ma szansę wyglądać w przypadku flagowców z serii Galaxy S23. Producent może miło zaskoczyć przynajmniej jedną rzeczą.Internauta, znany z dość częstego publikowania przecieków, które potem znajdują potwierdzenie w rzeczywistości, podzielił się częściową domniemaną specyfikacją techniczną Samsunga Galaxy S23. Według opublikowanych przez niego danych, mniejszy ze smartfonów dysponował będzie 6,1-calowym ekranem sAMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz. O jego wydajność zadba układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2 oraz 8 GB RAM-u.

Samsung Galaxy S23

(rumoured)



- 6.1" FHD+ sAMOLED, 120Hz

- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC

- Rear Cam: 50MP (OIS) + 12MP (UW) + 10MP (Tele)

- Front Cam: 10MP

- 8GB RAM

- 128/256GB storage

- Android 13, OneUI 5

- 3,900mAh battery, 25W wired, 15W wireless charging — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) October 18, 2022

Render Samsung Galaxy S23. | Źródło: OnLeaksCiekawe informacje związane są z pojemnością baterii, która ma wynosić 3900 mAh. Przypominam: w S22 mamy do czynienia z baterią 3700 mAh, gwarantującą naprawdę krótki czas działania. Do tego ładowanie przewodowe 25 W (nadal piorunująco słabe) oraz bezprzewodowe 15 W (meh).Bez zmian zdaniem leakstera pozostanie układ trzech głównych kamer - aparat główny 50 Mpix, ultraszeroki 12 Mpix i sensor 10 Mpix z obiektywem tele. Zmienić się ma natomiast design, prezentowany niedawno na renderach, który ma upodobnić Galaxy S23 i Galaxy S23 Plus do projektu z Galaxy S22 Ultra. Nuda. Szczerze? Wygląda jak tani "chińczyk" sprzed lat.Render Samsung Galaxy S23. | Źródło: OnLeaksWszystkie nowości mają działać pod kontrolą Androida 113 i nowej nakładki One UI 5.Rewolucji nie będzie, ale Samsung samym ulepszeniem pojemności baterii w małym modelu może sporo ugrać. O ile czas pracy smartfona faktycznie wzrośnie - tu sporo zależało będzie także od optymalizacji oprogramowania oraz nowego procesora.Źródło: Twitter, zdj. tyt. @onleaks x Digit.in